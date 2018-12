¿Francisco fallido?

Por desdicha para todos, y no sólo para los que se consideren hijos de la Iglesia, cada día que pasa resulta más patente que Francisco no será el Papa que la ponga al día. La hostilidad del aparato, el peso de la edad y la condena de su papado a pasar el día sacando balones del área, le han bajado los humos. Su última idea, de filtrar en los seminarios el paso de homosexuales al sacerdocio, buscando así (aunque esto no lo diga) erradicar la pederastia, es patética, y ni se atreve a plantearla ya la U.S. Navy. Este es el Papa que pudo haber dado entrada a la mujer en el sacerdocio, suprimido el celibato obligatorio y rebajado la patológica obsesión de la Iglesia con la moral sexual, pero en lugar de elevarse vuela ahora tropezando las ramas, y aleteando torpemente. Pensar que esto sólo afectará a los católicos –que son mayoría, en todo caso– sería tanto como no enterarse.