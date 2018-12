Curiosas curiosidades gramaticales

Cuando comunico que voy a algún sitio, ¿debo decir 'voy a allí' o 'voy allí'? La segunda expresión es la buena. ¿Cuál sería la forma correcta: 'no doy más de sí' o 'no doy más de mí'? La segunda también. Así lo registra la Real Academia Española, que acaba de publicar su 'Libro de estilo' para aclarar dudas y variaciones que se han producido de pocos años a esta parte en un idioma que ya hablamos quinientos cincuenta millones de personas. Medio millar de páginas con aclaraciones sobre puntos cuyo conocimiento y uso garantizarían un español correcto y más rico en su expresión. Hoy, quiero comenzar por decantar para el lector diez cuestiones gramaticales curiosas que en el mismo se despejan.

1.- Nada de desdoblamiento de género. Nada de «los profesores y las profesoras de este centro», como no sea por cortesía. Menos aún, *l@s niñ@s, *les niñes o *lxs niñxs. Sí se debe desdoblar cuando exista alguna duda: «Había desheredado a sus hijos y a sus hijas». Si no, masculino siempre, que es el género por defecto que usa la lengua. La RAE ha hablado.

2.- ¿Son correctas 'la pilota', 'la bikini' o 'la pijama'. Pues sí. Igual que llamar 'la histrionisa' a una actriz teatral; o 'la Vogue', para nombrar la revista.

3.- ¿Tiene usted pósters en su habitación? No. Tendrá 'pósteres', que 'pósters' no es correcto. Valen 'guardias civiles' o 'guardiaciviles'; pero no escriba jamás 'guardiasciviles', con esos dos plurales. Las notas musicales son: 'dos', 'res', 'mis'... Y sigue siendo 'tiito', no 'tiíto'. No lleva tilde por ser palabra llana terminada en vocal.

4.- ¿Se debe decir 'adecua' o 'adecúa'? La RAE admite ambos como correctos. Pero hay que crear nuevos mareos a profes y alumnos. Así, valen 'yo historío la Edad Media' y 'yo historio la Edad Media'.

5.- Es 'dígannos' y 'hágannoslo' y 'mantennos', aunque nos llamen la atención las dos enes ahí, bien puestas. Sin embargo, nada de 'digámosselo', sino 'digámoselo', con una ese de menos. Y por fin se aclara el imperativo de 'ir': no es 'irsus' ni 'irse' como pide el folclorismo patrio. Será 'idos' como forma culta, e 'iros' como popular.

6.- No es «la permitieron ir sola a la fiesta», es «le permitieron». Vale el verbo en singular para «la educación y la cultura constituye la base de una nación» (me suena a rayos) y demás fórmulas que consideren un sujeto múltiple como unidad. Por si acaso y para mayor confusión, también se admite el verbo en plural, 'constituyen'.

7.- En ciertas zonas de hablantes del español no se usa 'vosotros' sino 'ustedes'. Pero ni se diga ni se escriba 'ustedes sabéis', porque es 'ustedes saben'. Y pregunto: ¿'Yo soy el que lo hice' o 'Yo soy el que lo hizo'? Y respondo: cualquiera de las dos.

8.- Es 'decimoprimera vez', cuando se escribe todo junto, que se admite. Pero debe ser'décima primera vez', con el femenino, si preferimos dos palabras para el ordinal. Y un lío más: se critica el uso tan frecuente de 'detrás mío'. Sin embargo, hasta tres posibilidades valen en expresiones parecidas: 'al lado mío' o 'a mi lado' o 'al lado de mí'. Ole.

9.- Parece increíble, pero la RAE defiende que algo pueda 'estar completamente lleno' o 'casi completo', cuando la razón dice que o está lleno o completo o no lo está. Y fíjense qué barullo: ya tiene carta de identidad ese galicismo de 'los temas a tratar'; pero si le pongo verbo delante, volvería el 'que': 'tenemos temas que tratar'.

10.- ¿Dice usted, lector, que es miembro del AMPA de la escuela? Pues no, no lo es. En todo caso, lo sería 'de la AMPA', en femenino. Y pongan cuidado: hay que escribir y decir: 'te envío carta e 'email'', con la conjunción 'e'. Porque 'email' se pronuncia 'iméil' y sonaría mal decir 'i iméil'. ¿Qué opinan ustedes de lo que opina la RAE?