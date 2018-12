La falta de autocrítica en los partidos es proverbial. Coincide con la miopía pandémica que acusan: vendarse los ojos ante la evidencia viene siendo un deporte nacional. Sucedió, por ejemplo, con la larga serpiente de la corrupción en el Partido Popular que ningún dirigente, empezando por el propio Rajoy, se atrevió a cortar de un tajo y que aún sigue prosperando en los tribunales tras convertirse en la excusa para una moción de censura cuyos resultados ponen en peligro la estabilidad del país.

Ha ocurrido no hace mucho en el PSOE, que pidió eliminar las conclusiones de la investigación parlamentaria por las que se reprocha a Zapatero su negación de la crisis financiera o el lanzamiento del famoso Plan E. Los socialistas, con su voto particular, se encargaron, además, de disculpar que el expresidente del Gobierno no inyectara a tiempo ayudas públicas para sanear la banca.

Las investigaciones parlamentarias sirven para lo que sirven. Es decir, para casi nada. Pero su existencia es todavía más insulsa cuando su misión consiste en omitir la culpa, en vez de arrojar luz sobre los hechos. En el caso que nos ocupa resulta imposible apartar de los focos a Zapatero y al ministro Solbes, que negaba contumazmente la crisis económica con la misma facilidad con que aflojaba el nudo de la corbata sobre su cuello para aliviarse.

Zapatero fue una calamidad como presidente del país y sigue empecinado en equivocarse garrafalmente desde que se levanta hasta que se acuesta. Imagínense una investigación sobre la deriva soberanista ocultando que partió de él la infeliz idea del estatut que precipitó el estado de las cosas, proporcionando una coartada al independentismo.