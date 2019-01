Colau pide más realismo a Torra

Junto con otras declaraciones con las que no comulgo, la alcaldesa de Barcelona acaba de pedir más realismo, más responsabilidad a Torra: «Estoy preocupada por un Govern que no gobierna y no se siente responsable de gobernar», lo que debe realizarse «para toda la población y hacer que las cosas funcionen». «Negar los prepuestos /estatales/no hará que esta gente salga de la cárcel y, en cambio, tienes la sanidad o la enseñanza al límite». Y concluye: «Claro que genera contradicciones, pero si gobiernas asumes que las tendrás; si no, dedícate a otra cosa». En mi opinión, Colau nos da así a todos, y no sólo a Torra, una buena ración de 'seny', que ojalá no caiga en saco roto.

Diego Mas Mas

Málaga