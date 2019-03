'Voluntariado real', por Alberto Ruiz Rodríguez-Rubio

En estos últimos años, el voluntariado se está afianzando en nuestro país como una actividad muy demandada, especialmente por los jóvenes. Este voluntariado, que es visto con muy buenos ojos por las universidades a la hora de admitir alumnos, es una forma de participar (no la única) en la sociedad con el fin de transformarla y mejorarla, acercándonos a realidades donde las personas tienen vulnerados sus derechos. Uno de los puntos principales para que una actividad de voluntariado mueva conciencias y transforme nuestro mundo, es que debe huir de visiones parciales, utilitaristas e instrumentales, y desde las propias entidades de acción voluntaria se debe favorecer la reflexión conjunta, el intercambio de conocimientos, de visiones de la realidad, de contagio. Hablar de voluntariado es, al margen de polémicas y crisis de valores, plantearse cómo ejercer la participación ciudadana para la mejora social y asumir retos sin perder su esencia solidaria, comprometida y crítica.

'Su excelencia el espeto de sardinas', por Bartolomé Florido

El señor presidente del Círculo de Empresarios de Torremolinos, don Adolfo Triguero, me ha comunicado hace unos días que la asociación está organizando un concurso de espetos para celebrarlo este año de nuevo y seleccionar al artista culinario de la Costa del Sol. Esta idea es extraordinaria ya que es un gran producto andaluz del Mediterráneo, emblemático y sabroso. Hemos nacido, crecido con este producto comprendido en nuestra dieta. Muchos vendedores se han enriquecido debido la devoción de la demanda por este producto pero no ha habido un reparto justo del enriquecimiento para que esté ganao como está mandao. El último paria del chiringuito ha sido el espetero junto a la brasa ardiente espetando sardinas con cañas a temperaturas muy altas e inhalando el aroma de la leña que influye en el sabor. Señores inspectores laborales, ¿qué sueldo cobran estos artistas? He conocido a muchos que han fallecido en la miseria y han vivido con artrosis cobrando pagas no contributivas. Promocionamos el espeto y reivindicamos justicia para estos artistas culinarios quienes han dado prestigio y honor a la Costa del Sol. YPA apoyará el concurso que ha tomado el rumbo perfecto fomentando los productos propios que se venden al exterior para salir de la crisis trayendo dinero ganado, que no es prestado, a Andalucía. Hay que fomentar otras industrias para manufacturar otros productos que evitan importaciones.