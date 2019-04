'Los argumentos de la violencia', por Venancio Rodríguez Sanz

Los seguidores y representantes de uno y otro partido, deberían de cuidar sus modales a la hora de exponer sus ideas, si es que las tienen. Porque si su comportamiento no es correcto, o es irrespetuosa su forma de hablar, flaco favor le hace a las siglas que defienden, ¿no creen? El otro día escribí lo siguiente en un post de un seguidor de Podemos, y miren lo que pasó:" Pablo, tengo una duda general. A ver :"En el inverosímil caso de que salieras Presidente en las próximas elecciones, ¿te comprarías otro chalet en la playa para que tus nenes puedan hacer castillos?" Y el otro me contestó:" ¿Qué pasa, te aburres?..Metete en tu pagina de chorizos y corruptos." A lo que yo respondí:" Hay qué ver como sois los de Podemos. Enseguida has visto lo que soy. jajajajja Muakses." Cualquiera que tuviera dos dedos de frente, al ver el comportamiento, o los exabruptos de los que están en contra de Vox o de cualquier otro partido, podría pensar que si la violencia es su argumento, habría que temerles en el caso de que llegasen a gobernar. Tengo que decir que para no ser de ningún partido, lo mejor que se puede hacer es conocer de cerca a uno de sus miembros, incluyéndome a mí, por eso no milito ninguno.