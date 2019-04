'Borges y el debate', por Francisco García Castro

Escribo la presente a horas del comienzo del primero de los dos debates pactados. Quisiera errar en mis cálculos, lo deseo, pero me temo que no será así. El maestro de maestros, Jorge Luis Borges, escribió en Los inmortales: «el número de ríos no es infinito; un viajero inmortal que recorra el mundo acabará, por haber bebido de todos». Es cierto. Y añado: ¿conocen de alguien que presuma de haberlo conseguido? Para beber del río, hay que situarse casi a ras de suelo. Creo que, en el debate, se habrán visto más montañeros. Cada cual en su cima. En su lejana y fría cima. Nuevamente.