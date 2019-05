¿Qué habrá después de Paco? Ahora que entramos en un tiempo de tranquilidad, porque tenemos cuatro años de Paco por delante, me da por pensar qué habrá después de 23 años de Paco. A mí Paco, como alcalde, me ha hecho feliz en algunas ocasiones, me ha hecho poder presumir de ella. Claro que ha habido veces que me he enfadado con él, veces que me ha sacado de quicio. Es normal. Uno se acostumbra a ver a Paco en todos lados, ubicuo él, y te llama por tu nombre, como si te conociera de algo, y se acuerda del día aquel que charló contigo en la salida de la cofradía, omnisciente él. Paco es una especie de animal político que maneja tiempos y espacios como nadie. Maneja tiempos de negociaciones hasta el punto de saber tensar cuerdas sin romper; maneja espacios como nadie para saber hasta dónde se pringa él y hasta dónde el concejal. Es normal. Es el que manda.

La era D.P. (Después de Paco) se presenta a medio plazo, tenemos que pensar que algún día no será él quien se siente en La Casona. Sí, aquellos muchachos que acaben el Grado que empiezan este año se graduarán teniendo a Paco de alcalde. Cuatro años más. Hay quien veía que la Era Paco acababa este año, yo no lo tenía tan claro. Por primera vez el PSOE ponía a un candidato que se creía Málaga; Ciudadanos tenía visos de dejarse llevar por la bonanza electoral nacional y Podemos/Adelante/Ahora/Izquierda Unidas y Unidos (con los nombres de las confluencias da gusto, uno se hace medio artículo escribiendo la nomenclatura de los partidos cercanos a Podemos) parecía que iba a tener más fuerza a la izquierda. Pero nada, cuando todo el mundo daba al PP por amortizado, cuando había quien deseaba la jubilación de Paco, ¡PUM!, ahí está el tío, sacando un concejal más.