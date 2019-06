CON TU JUICIO TE CONDENAS, EEUU

Jesús le dijo: «En verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Y así fue. Más tarde, se dice que Pedro murió crucificado cabeza abajo porque, según éste, no era digno de morir como su maestro. Scot Peterson, el guarda jurado de Parkland, pudo haberse jugado la vida y hasta morir como un héroe, pero eligió vivir como un cobarde sin imaginar que eso le llevaría a la cárcel. Uno de los padres de una niña de 14 años que murió allí, dijo a la prensa: ¡Que se pudra! El Presidente Donald Trump lo llamó "cobarde" en un tuit. ¡Qué fácil es abrir la boca para condenar, insultar, etc! Me gustaría saber si estas buenas personas de moral recta, condenarían a sus propios hijos con la misma contundencia si hubieran respondido como lo hizo el Sr. Peterson. Me extrañaría mucho que no pidieran para sus propios hijos misericordia. Hoy día, Peterson, no solo ha tenido que vender su casa y mudarse a otro Estado y lidiar con la animadversión de todo el país, sino que se juega una condena de hasta 97 años de cárcel. No sé lo que pasará en un futuro próximo, pero según yo lo veo, quienes se están juzgando y quienes se están condenando, es Estados Unidos a sí mismo.

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga