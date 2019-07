El entretenimiento político

El estudio se ha hecho completamente en serio, se acaba de publicar en la American Economic Review y todo el mundo lo está comentando: varias universidades han analizado el comportamiento televisivo de una amplia muestra de italianos, poniéndolo en relación con sus votos en las elecciones posteriores. Concretamente, se ha estudiado el impacto que tuvo la irrupción de Mediaset y sus canales de entretenimiento, creados por Berlusconi a comienzos de los años 80, sobre el voto de sus espectadores en las elecciones de 1994. Los resultados se los pueden imaginar: a mayor número de horas viendo Telecinque -vale, se llama Canale 5, he puesto «Telecinque» por salpicar a Telecinco-, mayor probabilidad de voto a Berlusconi. No es fácil sacar conclusiones de los estudios estadísticos. Los autores proponen que la exposición a Mediaset da lugar a individuos menos «sofisticados cognitivamente» (tontos) y menos «mentalmente adultos» (inmaduros). Aun así, no queda claro si los déficits de estos espectadores son causa o efecto de sus gustos televisivos, si sus gustos televisivos son causa o efecto de sus opiniones políticas, y si sus opiniones políticas son causa o efecto de sus déficits cognitivos. ¿Votaban a Berlusconi por haber visto Mediaset o veían Mediaset porque ellos -o sus padres- votaban a Berlusconi? La relación entre conducta televisiva y voto electoral es indiscutible, no así la dirección de esa relación. Pero estoy dispuesto a encabezar un crowdfunding para realizar un estudio semejante con población española. Sería maravilloso. «Diferencias de voto tras décadas oyendo las noticias a Ana Blanco o a Pedro Piqueras». «Seguimiento de 'Supervivientes' y defensa de la abstención en la investidura de Pedro Sánchez». «Cárdenas y los votantes de la cuarta derecha". La AER ha demostrado la relación entre entretenimiento televisivo y política. Quién lo hubiera imaginado. Aunque quizá no hubiera hecho falta realizar un estudio tan laborioso. A lo mejor a los autores les hubiera bastado pasarse esta última semana viendo la televisión en España.