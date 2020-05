En una época atribulada, sombreada por un cúmulo de desconciertos que nos sumergen en un tiempo de perplejidad incesante; las nuevas cifras de los finados por coronavirus dadas por el Ministerio de Sanidad reducen 1.918 fallecidos inscritos en este pesaroso obituario nacional. La rectificación a esta desconsoladora inexactitud se debe, según los expertos de esta cartera, «a la eliminación de casos duplicados o que no cumplían con la definición de caso», entre otros criterios. ¿Argumento clarificador? Todo ello me conduce a pensar sobre una máxima que leí hace años que dicta: los genios no cometen errores. Sus errores son siempre voluntarios y originan algún descubrimiento. En esta cariacontecida información que me ocupa, la revelación es concluyente: la impericia manifiesta de estos avezados técnicos que juegan a un ajedrez siniestro, sin tener en cuenta que al final de la partida el rey y el peón van a la misma caja.

Entre tantas palinodias despachadas por estos mentores de la tergiversación, el país suma su segundo día –de los diez declarados– del luto oficial «más prolongado de la historia de la democracia». Málaga está a media asta y un sentimiento de duelo sobrevuela un cielo azul soleado por una tristeza inherente a la impotencia.

Las miles de ausencias originadas por esta atroz pandemia quiebran los corazones de todos –familiares, amigos, conocidos o no– y volvemos a recapacitar sobre la muerte; acerca del «nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes»; del vestigio tan profundo que deja el dolor como para poder mostrarlo, una marca la cual queda fuera del entendimiento. Parafraseando a la escritora de Luz en mi oscuridad, Helen Keller, los que nos hallamos de luto no estamos solos, pertenecemos a la compañía más grande del mundo: el consorcio de quienes han conocido el sufrimiento. La historia nunca dice adiós. Descansen en paz.