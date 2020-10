La imaginación es el pescado de hoy

Por decirlo así: la imaginación es la dueña del hotel, el hostal es el vehículo donde ésta se mueve y las extremidades, la boca, etc., los instrumentos por los que la señora se manifiesta. ¿Se entiende? La imaginación es la herramienta multidisciplinar más completa que existe. De lo que no estoy tan seguro, es de si nosotros la manejamos a ella, o es ella la que nos maneja a nosotros. De lo que estoy cierto es que es una potencia que se puede atrofiar si no se utiliza y con ella, ¿nosotros? Para decir que un coche es un vehículo, solo hace falta memoria. Pero para decir que un vehículo es una pensión, hace falta salirse de la memoria e inventar. Inventar es pescado fresco, vivo. La memoria es un besugo de anteayer que, aunque puede alimentar, se corre el riesgo de caer enfermo: la memoria es necesaria porque ahí están las herramientas que necesita la ama de la casa, pero, por sí misma, la memoria no sabe gobernar un albergue. De ahí viene que los muy letrados suelan ser malos administradores: su medio son los pescados en putrefacción... Aunque la imaginación se sienta a gusto con los artistas, arte lo es todo si se le aplica ese condimento recién pescado. En mi humilde opinión, estimo que la educación debería estar enfocada a incentivar tanto pescado fresco como el besugo de anteayer.

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga