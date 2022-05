Final Four 2022

Estamos a punto de entrar en la semana de la Final Four de la Euroleague, donde cada año podemos ver el mejor baloncesto europeo. Y esto después de ver la fase final de la Eurocup, con un formato de eliminatoria a un partido que ha sido todo un éxito, y en la que hemos visto como la Virtus de Sergio Scariolo (y Teodosic, Beninelli, Shengelia, Hackett...) se alzó con el título y podrá participar en la Euroleague de la temporada que viene.

Impresionó ver la cancha del equipo italiano, donde no cabía ni un alfiler, en esa final contra el sorprendente Bursaspor turco, gran sorpresa de la competición. En ese pabellón, con esa afición apoyando y ese equipo que tiene la Virtus era imposible que la Eurocup se escapara de Italia. Cómo me recordó ver la grada del pabellón de la Virtus a esos partidos de Euroleague en el Carpena, con Sergio Scariolo también en el banquillo (y Pepe Sánchez, Marcus Brown o Garbajosa, pero también Carlos Cabezas o Berni Rodríguez). Esa época en la que el Carpena era un fortín inexpugnable en Europa y éramos capaces de ganar al Barça. E incluso jugar una Final Four...

Pero vamos a lo que vamos, que se me escapa una lagrimilla. Este próximo fin de semana se darán cita los 4 mejores equipos de Europa, en ese formato de semifinales y final a un partido pero, a diferencia de la Eurocup, en cancha neutral. Esta vez será en Belgrado, una ciudad muy de baloncesto y que este año su equipo, el Partizán, ha hecho una gran apuesta para estar en la próxima Euroleague sin conseguirlo. Todavía le quedan las opciones de ganar la Liga Adriática al Estrella Roja o conseguir una invitación de la Euroleague, así que no todo esta perdido para ellos.

Como os digo, en Belgrado estarán Real Madrid y Barcelona disputando una semifinal. Esto asegura que habrá un equipo español en la final. También estarán Anadolu Efes, actual campeón, y Olympiacos. Quizás se echa en falta a CSKA de Moscú, que fue expulsado de la competición por la guerra en Ucrania. Pero estos 4 equipos seguro que nos van a ofrecer un espectáculo del máximo nivel.

Hablar de favoritos a ese nivel y en una competición a solo un partido se me antoja muy complicado. Supongo que el Barcelona, por aquello de ser el equipo que mejor ha jugado durante toda la temporada, puede partir con ventaja en las casas de apuestas. Pero ese hecho objetivo, ser campeón en la fase regular, de nada sirve a estas alturas y deberán ganar una vez más este año al Real Madrid. Es cierto que parece que le tienen tomada la medida a los de Laso, pero todos saben que este Real Madrid es un equipo súper competitivo que dará su mejor versión en ese enésimo, pero más importante enfrentamiento, contra su mayor rival.

En la otra semifinal, supongo que también parte con ventaja el Anadolu de Micic y Larkin. El turco es un equipo que está basado en el talento y la creación de ventaja de estos 2 jugadores. Por el contrario, Olympiacos es un equipo más coral. Los griegos tendrán la esperanza de que Bartzokas, su entrenador, les vuelva a dar el título más importante que hay en Europa. Título que hace no mucho consiguieron de la mano de este mismo entrenador.

Cuatro equipos con ciertos detalles diferentes en su estilo de juego. Pero que, aunque todavía con ciertos matices, hacen un baloncesto más parecido cada vez al que se ve en la NBA. 4 equipos todos con opciones de alzarse campeones porque todos tienen potencial e historia para conseguirlo. Y porque jugar a un partido también iguala las posibildades. Cuatro equipos dispuestos a ofrecernos un espectáculo brutal, del máximo nivel y que seguro nos van a regalar 3 partidos (las 2 semifinales y la final) que merecerá la pena verlos varias veces para analizar todos los detalles, no solo para disfrutar sino también para aprender.

Y todo esto coincidiendo con los play offs de la NBA. Se nos acumula el trabajo...