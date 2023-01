De todas las frases hechas que se escuchan últimamente con bastante frecuencia, «estamos perdiendo el norte» suele salir de la boca de personas que utilizan continuamente sentencias de este tipo, personas con poco atractivo y peor criterio, por lo que uno llega a la conclusión de que son este tipo de gente las que, acaso, están perdiendo el norte, el sur, el este, el oeste y cualquier otro punto cardinal, si es que los hubiera. A mí se va la olla con relativa frecuencia pero a quién no, y no me mola que vengan los listillos de turno a decirte que estás perdiendo el norte o que estamos perdiendo el norte, que es prácticamente lo mismo porque al hacerlo en plural parece que suena mejor, pero es lo mismo porque lo que quieren dar a entender es lo mismo. Lo que quieren decir «estos enterados» es que ellos nunca pierden el norte, ni el el sur, ni el este, ni el oeste, ni cualquier otro punto cardinal, si es que los hubiera, que nunca lo pierden porque llevan toda la vida desorientados pero se creen los reyes del mambo. Allá ellos.