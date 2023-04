A dos meses de las elecciones ya tenemos la campaña encima, todos los partidos políticos hablan ya en clave electoral y cada cosa que hacen y deciden está íntimamente relacionada con sus aspiraciones electorales, que suelen ser muchas. Como pasa siempre en esta fase de precampaña, que es una campaña en sí misma, todos los aspirantes, cabezas de lista o candidatos, ponen cara de vencedor y no torcerán ni levemente el rostro ninguno hasta la noche de los resultados. Donde al final todos saben casi siempre sacar las cuentas para no salir perdiendo, los números son como el pelo, basta con peinarlos al gusto para darles el aspecto que a uno le siente mejor. Actuarán ahora todos y se comunicarán con la actitud del que va ganando, incluso puede que hasta Ciudadanos y es comprensible, no se puede uno presentar a las elecciones con cara de cuatro escaños que lo mismo se queda sin ninguno.

Así que nos quedan dos meses de primavera que se van a hacer largos como el invierno, porque daremos vueltas todos los días a lo mismo sin cambiar de protagonistas, que es la mejor manera de marearnos y de no darnos cuenta de que no nos enteramos de nada. Ya se ha visto estos días el revuelo que puede causar una noticia que no parece relevante a primera vista, de repente se convierte en el eje central de todo lo que ocurre y las opiniones van escalando su importancia aunque se tratan desde la superficialidad más absoluta, hay que aprovechar el momento de pronunciarse aunque sea sin reflexionar, mejor incluso a bote pronto, no se sabe qué ola de la actualidad, qué suceso, puede ayudar a alzar mejor la voz, posicionarse, tomar ventaja y conseguir unos puntos más en la intención de voto. Llegó la temporada de los debates sordos, es hora de hablar y no escucharse nada.