Noche de euforia y funerales

Feijóo planteó esto como antesala de las generales pero lo que le hubiera gustado es que fueran las generales. El PP ha ganado las elecciones municipales con autoridad y ha arrebatado importantes feudos a los socialistas. Ciudadanos ha muerto y lo mejor es enterrarlo ya, que el hedor es poco soportable. El PSOE no ha atraído votos de una formación que venía de tener dos millones de sufragios en 2019. O sea, los de Ciudadanos eran más de derechas de lo que ellos mismos pensaban: en no pocos consistorios es ahora Vox el que tiene el papel que venía teniendo Ciudadanos. A mí me da pena que Villacís no sea de nuevo concejala en Madrid, dado que, como vicealcaldesa, hacía un buen contrapunto a Almeida, al que se le va el tiempo en hacer acrobacias para la tele, decir que no liga y negarle calles a las escritoras de izquierdas.

En Málaga, tampoco Noelia Losada saca acta y de poco han valido sus palmoteos de ahogado de los últimos tiempos tratando de diferenciarse de Paco de la Torre, que ya estamos tardando en decirlo es el amo, el favorito de los electores, el gran símbolo del municipalismo pepero español. Losada dijo no al rascacielos del dique de Levante y esto, que podría haberle atraído un voto progresista, seguramente terminó de restarle su verdadero público, el conservador, que vio en el PP el voto útil. Vamos a dejar de hablar de Ciudadanos, dado que esto es una crónica electoral y no un obituario. Algo se muere en el alma cuando un partido se va. En Málaga, el pucherazo cometido en los despachos por Podemos e IU invalidó las primarias que ganó Remedios Ramos para ser candidata a la alcaldía. La relegaron al tres y ahora no saldrá como edil, dado que la confluencia ha sacado dos. Lamentable. En el PSOE malagueño, funeral. Derrota severa de Dani Pérez. La segunda no victoria. Ahora sus enemigos en el partido le buscarán follón. No es solo un fracaso como candidato, también como secretario general. Sus enemigos le achacarán estos resultados y el frágil pacto actual entre neosusanistas, espadistas y ‘mi ombligo lo primero’ podría poner en cuestión el actual estado de cosas. En los cenáculos del PSOE se venía especulando con la inclusión de Dani Pérez en las listas al Congreso de los Diputados por Málaga en diciembre, en las generales, abandonando así la esfera municipal. El PSOE pierde espacios, cargos, cometidos, alcaldías, relevancia. En su comparecencia anoche a las doce y diez, Pérez emplazó a hoy lunes a la ejecutiva provincial y a la decisión que en ella se tome. Muchos zombies en ese cónclave de sesenta personas. PSOE: ahí es nada el batacazo en Vélez. Va a ser divertida la elaboración de las listas para las generales. También Juan Espadas, líder regional, va a sufrir lo suyo y su liderazgo puede ser puesto en cuestión. Dejar la alcaldía de Sevilla ha sido un mal negocio para los socialistas, que la han perdido con Antonio Muñoz a manos de José Luis Sanz, que fue alcalde de Tomares y que ha planteado una campaña apelando mucho a lo descuidada y sucia que a su juicio está la ciudad. Sevilla tiene mucho de símbolo, y tanto, y ahora los populares extienden su dominio a esa urbe. Aunque ojo, en el entorno de Juanma Moreno ven con recelo el papel emergente de Sanz, ahora alcalde in pectore. No era en origen de su cuerda dentro del Partido Popular. En Mijas, la llave la podría tener Juan Carlos Maldonado, con su tercer partido, Por Mi Pueblo, después de militar en el PSOE y más tarde en Ciudadanos. Se asegura otros cuatro años en política, seguramente con un área de gobierno, ya veremos estos días de qué signo, con qué alcalde. En Marbella, Ángeles Muñoz se ha impuesto con mayoría absoluta; poco le han importado al electorado las sombras de corrupción y la opacidad de la alcaldesa respecto a su patrimonio. Tal vez es que eso ahí no se penalice. O si se penaliza sea para votar a Vox. Gente ésta, la de Vox en Marbella, que igual considera a Muñoz una blanda. Los independentistas de San Pedro Alcántara, OSP, mantienen su clientela fiel, sacan tres. Cuanto más se perpetúan en el Consistorio marbellí menos posibilidades tiene San Pedro de tener municipio propio. Más obtienen ellos para sus propios intereses veleta. En Torremolinos la debacle de Maribel Tocón, candidata del PSOE, ha sido de las que hacen época y tal vez no solo ha influido la gestión y la personalidad de Margarita del Cid (PP), que ha arrasado. También el renegar de Tocón de toda la etapa socialista anterior. Que paradójicamente la incluye. El anterior alcalde socialista, Pepe Ortiz, debe estar riendo abundantemente viendo el patinazo de su oponente y de los compañeros de partido que incluso votaron a favor de dejarle sin sueldo ni representación en la Mancomunidad. Se acumulan las sensaciones y va cayendo la catarata de datos en las webs que uno tiene abiertas y en las televisiones que están sintonizadas en Televisión. Sale Abel Caballero, alcalde de Vigo. Eufórico. Lo mismo propone ya colocar las luces de Navidad. El PSOE es Vigo. El PP gobernará todo lo interesante salvo Barcelona, donde sube dos concejaletes y donde Colau tal vez pase a la oposición, a su domicilio o una consultora especializada en gestionar decadencias. Emiliano García Page resiste en su Castilla castillo y es el que más se ha opuesto a la línea de Sánchez, que pierde otro símbolo y cómplice: Óscar Puente, alcalde de Valladolid y sanchista de primera hora. Queda una larga precampaña. Ahí es nada Sánchez puesto a prueba. Y Feijóo gestionando la impaciencia. Resultados elecciones municipales 28M en Málaga 2023 Recuerda que el 28 de mayo puedes consultar en La Opinión de Málaga los resultados de las elecciones municipales en Málaga 2023: Resultados de las elecciones municipales en Andalucía 2023

Resultados de las elecciones municipales en Málaga 2023

Resultados de las elecciones municipales en Marbella 2023

Resultados de las elecciones municipales en Fuengirola 2023

Resultados de las elecciones municipales en Vélez-Málaga 2023