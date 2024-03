La BCL no me interesa nada

Belgrado y el Stark Arena acogerán la Final Four de la BCL. / L.O.

El miércoles próximo Unicaja disputará el primer partido de los cuartos de final de la BCL, la competición europea en la que participa el equipo malagueño. Este es el último paso para clasificarse para la Final Four, en la que los cuatro mejores equipos pelearán por el título. ¡Por fin! Porque vaya tostón de competición. Mi interés por la BCL es ninguno. Esta temporada hemos visto partidos en los que los malagueños se han paseado porque el nivel de su rival no era el adecuado para una competición europea. Además, debido al número de equipos que participan, la competición tiene momentos de parón en los que pasan semanas sin partidos. O si quedas campeón de grupo te ahorras partidos. Y es que aquí se dan cita equipos de un nivel muy bajo para lo que debiera ser una competición europea. O, visto desde otro punto de vista del que estoy más de acuerdo, Unicaja tiene un nivel más alto que la propia competición.

En estos cuartos de final, Unicaja se enfrentará al Promitheas Patras, un equipo griego que, con todos mis respetos, nada tiene que hacer en el play off. Que los griegos fueran capaces de eliminar a los malagueños sería una sorpresa mayúscula, algo que está muy lejos de suceder porque este equipo no es el de hace unas temporadas. Ahora Unicaja es un equipo muy fiable que difícilmente falla y seguro que ganará en el Carpena el primer partido y también en Grecia el segundo partido.

Mi interés por este play off también es cero porque es una eliminatoria del nivel de la competición, un mero trámite para los de Ibon Navarro que saben que estarán en la Final Four. Lo saben como los griegos saben que no tienen opción alguna de clasificarse.

Esa Final Four ya será otra cosa. Ya es una competición de fin de semana en la que si pierdes te vas a casa. Bueno, juegas un tercer y cuarto puesto que no vale para nada. El nivel de los equipos que llegarán a esa Final Four sí será un poco más serio. Allí nos podemos encontrar con Murcia, Tenerife o Bonn, que es el actual campeón y quien dejó a los malagueños fuera de la final la pasada temporada. Como podéis comprobar, hay bastantes opciones de que se den cita en esa Final Four tres equipos españoles, lo cual , según se mire, habla bien del nivel del baloncesto español o muy mal del nivel de los equipos europeos que compiten en esta BCL.

Esta BCL es una competición cuyo interés durante la temporada es muy bajo, en mi caso nulo, y que solo interesa ganarla. Es, además, el título de los tres en los que participa Unicaja que tiene opciones serias de poder ganarlo. En esa Final Four, seguro estará el Unicaja como ya estuvo el año pasado, donde llegó con el cartel de favorito por el potencial del equipo y porque era el anfitrión. Este año la vitola de favorito es mayor porque el potencial del equipo puede ser incluso más alto y porque el equipo no lleva bien eso de disputar fases finales en casa como el año pasado en la Final Four de la que hablamos, o esta temporada en la Copa del Rey disputada también en Málaga donde fue eliminado en cuartos de final. Por eso yo me alegro de que la Final Four de este año se dispute bien lejos del Carpena, porque eso aumentará las opciones de Unicaja aunque resulte contradictorio.

Lo que sí creo que es urgente es que Fiba, responsable de la BCL, y la Euroleague, responsable de la Eurocup, se deben poner de acuerdo para unificar estas dos competiciones, BCL y Eurocup. Se está demostrando que el escalón entre la Euroleague, donde están los mejores equipos de Europa, y Eurocup y BCL es muy grande, quizás demasiado. No hay tantos equipos buenos en Europa si no contamos a los clubes Euroleague como para organizar dos competiciones de nivel. Por el bien del baloncesto deberían sentarse, ponerse de acuerdo y sacar una sola competición que fuera mucho más atractiva en la que compitieran los mejores equipos de ambas competiciones. Eso sí despertaría interés y se podrían ver partidos de más nivel que los que se han visto esta temporada en el Carpena. Mientras llega eso, sigamos esperando a que se dispute la Final Four y confiemos que este año no se le escape al Unicaja.