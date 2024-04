El Lenovo Tenerife. / ACBPHOTO

La cita más importante de la temporada para el Unicaja es hoy a las 20.00 horas. El equipo malagueño disputará la final de la BCL, la competición europea en la que participa desde hace varias temporadas. Cuando se inició esta campaña, seguro que el propio equipo tenía marcada la fecha de hoy como el título que más a mano podía tener. No han fallado. La fase previa, bastante descafeinada por el nivel de los rivales, la superó con nota de sobresaliente. Es cierto que no había equipo que pudiera discutirle mucho a los de Ibon Navarro, pero también es cierto que tú tienes toda la presión cuando sabes que eres superior y el equipo ha sabido manejar esto perfectamente.

Así consiguió clasificarse para la Final Four de Belgrado, donde realmente comenzaba la competición de verdad. Y tras ganar su semifinal contra UCAM Murcia, logró lo que hasta ahora se esperaba de Unicaja, que disputara la final de esta BCL. Allí se encontrará, otra vez, con Lenovo Tenerife, el sempiterno rival en estas últimas temporadas. El año pasado, por ejemplo, fue el rival de Unicaja en la final de la Copa del Rey, en el tercer y cuarto puesto en la Final Four de la BCL disputada en Málaga y en los play off de cuartos de final de la liga ACB. Esta temporada ya se han visto las caras en los cuartos de final de la Copa del Rey y hoy se volverán a enfrentar en la final de la BCL de Belgrado.

Son dos equipos que se conocen muy bien y que hacen un baloncesto bastante diferente. Son los dos equipos que, junto a Valencia Basket, claramente intentan desbancar de la supremacía en el baloncesto nacional a los eternos Madrid, Barcelona y Baskonia. Hoy se vuelven a enfrentar, pero esta vez con un título en juego que, podrá parecerte más o menos valioso, pero que está ahí y, llegado a este punto, hay que ganarlo para aumentar tu gloria. Y tus vitrinas.

Os repito que son dos equipos con un baloncesto muy distinto. Es por eso que, para ganar hoy será muy importante el control del ritmo del partido. Al Unicaja le interesa un partido más rápido, a más posesiones. El Lenovo prefiere un partido más lento, con mayor control de lo que sucede. Los malagueños buscarán que ese ritmo sea alto a través de su defensa y del dominio del rebote. Y os hablo del rebote en los dos aros. También el rebote ofensivo será básico para Unicaja consiguiendo a través de él segundas opciones de tiro. Será clave la capacidad de recuperar el balón del Unicaja, es decir, provocar pérdidas en Tenerife, para jugar al contraataque y en transición.

Tenerife intentará que Unicaja tenga que defender muchos segundos, castigar las ayudas buscando a los hombres colocados en las esquinas y no perder el balón. Será muy importante qué defensa del bloqueo al jugador con balón usen los malagueños. Esta es una de las armas ofensivas más importantes de Tenerife. De ahí, la enorme importancia que tendrá cómo defender ese bloqueo de Shermadini a Huertas, Fitipaldo o Guy. A partir de esta jugada ellos saben muy bien crear y mantener la ventaja, que muchas veces acaba en los tiradores que sitúan en las esquinas. En ese último partido de cuartos de final de la Copa del Rey, al Unicaja le fue mejor cuando fue muy agresivo en la defensa de esta situación. Así forzó a soltar rápido el balón a los manejadores isleños. Pero implica que alguien debe estar preparado para ayudar al defensor de Shermadini. Veremos qué nos tiene preparado Ibon Navarro para esta tarde.

En ese mismo partido, Txus Vidorreta, el entrenador de Tenerife, cerró el camino hacia la canasta de los exteriores malagueños metiendo a muchos jugadores en la zona. Esto implica que vacías espacios exteriores para tiros liberados. Esto le fue muy mal en la primera parte de aquel partido porque recibió diez triples. Pero fue clave en la segunda parte cuando a Unicaja se le cerró el aro y los porcentajes en el tiro de tres fueron muy malos. A esto debes añadirle el uso de las faltas para que Unicaja no pueda jugar corriendo.

Así consiguió Vidorreta llevarse aquel partido, minimizando las pérdidas para que Unicaja tenga que defender muchos segundos y no pueda correr, cerrando el camino al aro a los exteriores y concediendo el tiro de tres.

Si Unicaja domina el rebote, es agresivo en la defensa del bloqueo al jugador con balón y tiene un porcentaje de tiro de tres parecido al de la segunda parte de la semifinal contra UCAM Murcia, el título cogerá el vuelo a Málaga en vez de a Tenerife. Confiemos en ello. Hoy es el día que tanto han esperado. Hoy no van a fallar.