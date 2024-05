Tiene mucho mérito

Una imagen del Unicaja - Baxi Manresa del pasado jueves. / Álex Zea

El Unicaja terminó como primer clasificado de la fase regular de la liga ACB. Sí, campeón. Es verdad, empatado con el Real Madrid en número de victorias pero por delante por la diferencia de puntos. Hablamos de estar por delante del mejor equipo de Europa, ¿eh? No os hablo ya de Barça, Valencia o Baskonia. Estos están muy lejos del Unicaja en la clasificación. Es más, Barça o Baskonia no han sido capaces de ganar al equipo verde esta temporada. Vamos, que si esto fuera como el fútbol, el Unicaja sería campeón de liga. ¡Campeón de liga! Se dice pronto…

Pues esto tiene un enorme mérito y así hay que reconocerlo. No es nada fácil lo que ha hecho el equipo de Ibon Navarro. Perder solo 6 partidos en toda la fase regular. ¡Solo 6! Y a este logro hay que ponerle su valor porque es de una dificultad máxima y porque es algo que no se consigue todos los días. Es más, lo fácil es que cuando compites contra presupuestos como el de los equipos de Euroleague no se consiga nunca.

Otros artículos de Francis Tomé Zona Press El sempiterno rival Zona press Tú eres baloncesto Zona Press Un referente

Debemos de ensalzar el logro conseguido por los de Los Guindos por la dificultad y porque la cruda realidad dice que no tengo razón en nada. No te dan nada por lo logrado. No tienes qué llevarte a las vitrinas. El propio entrenador ha manifestado públicamente que lo hecho no vale para nada y que ahora comenzaban lo importante. Y tiene mucha razón. Cuando acabe la final de la Liga no se acordará nadie de quién ganó la fase regular, solo quedará para la historia quién ganó esa final y serán ellos los que reciban el título de la ACB.

Lo que dice Navarro es cierto. No hay título ni premio. No hay casi nada que celebrar. Pero no es del todo así tampoco. En primer lugar, por ser primer clasificado en la fase regular te enfrentas en cuartos de final a Manresa. Sin duda que el equipo catalán se ha clasificado para los play off porque han hecho una temporada buenísima y que merecen el respeto y admiración de todos. Pero también digo que de los equipos que se han clasificado para cuartos de final posiblemente todos elegirían a Manresa como rival.

En segundo lugar, prestigio y reconocimiento. Todo el mundo en el baloncesto español y europeo habla del básket que juega Unicaja. El equipo ha conseguido que el club recupere el status que tenía hace unos años y que perdió.

En tercer lugar, ver el Carpena lleno. Este para mí es el mayor logro alcanzado y tampoco es un título. Ahora el Carpena no se llena solo los días que viene el Barça o el Madrid. Se cuelga el cartel de entradas agotadas sea cual sea el rival que visite al Unicaja. Y eso es porque la afición no viene a ver al rival por muy bueno que sea, vienen a ver al Unicaja y les da igual que se enfrenten al primer clasificado o al último ya descendido.

Y, por supuesto, el equipo tendrá el factor cancha a su favor en todas las eliminatorias. Y, atendiendo al punto anterior, con un Caperna lleno, esta es una ventaja muy importante. El equipo que elimine al Unicaja tendrá que hacerlo ganando en el Carpena y aquí solo han ganado Real Madrid y Valencia en toda la temporada. Pero cuidado, porque Unicaja es súper fiable fuera de casa. Esta Liga ganó en la pista de Madrid, Barça, Valencia y Baskonia.

Ahora, tampoco me gusta que se lancen las campanas a vuelo y que ya se piense que el equipo malagueño no se enfrentará al Real Madrid hasta la final. Antes de llegar a esa final hay que acabar el trabajo con Manresa. Es cierto que está bien encaminado y que creo que el próximo martes Unicaja vencerá otra vez. Pero después de estos cuartos de final vendrán unas semifinales a 5 partidos y el rival puede ser perfectamente el Valencia. No debe dar miedo ese play off y, como antes dije, los valencianos tendrán que ganar un partido en Málaga si quieren eliminar a los de Ibon. Ahora bien, nadie puede pensar que ese enfrentamiento, que se llevará quien antes gane tres partidos, va a ser sencillo. Es más, es muy fácil que se pueda llegar al quinto partido.

Y hay otra circunstancia que tiene para mí mucha importancia. El Unicaja no tiene ninguna presión. Ha jugado muy buen baloncesto este año y han ganado la BCL. Esta circunstancia de no tener presión y el crédito ganado durante la temporada les hace ser un rival muy peligroso en estos play off por el título de la ACB. Así que cuidadito…