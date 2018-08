The Blues Brothers, la banda original llega a Torremolinos

Liderada por el guitarrista Steve Cropper y el saxofonista Lou Marini, la banda acude el próximo martes a la plaza de toros torremolinense para ofrecer clásicos del género como Soul man, Knock on wood o Everybody needs somebody to love.

"Tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos, es de noche y llevamos gafas de sol". Cuando Jake (John Belushi) y Elwood (Dan Aykroyd) se embarcaron en su particular "misión de Dios" en la popular película de John Landis, Granujas a todo ritmo (1980), no esperaban convertirse en los reyes del rhythm and blues y el soul a nivel mundial.

Tanto el filme como su banda sonora convirtieron a los irrepetibles Blues Brothers, banda formada por los citados cómicos en 1976, en toda una referencia. Tras la muerte de Belushi, la banda pasó a ser dirigida por Steve Cropper, que la mantiene en activo cuarenta años después. La formación actual de la Original Blues Brothers Band, que el próximo martes, 7 de agosto, actuará en la plaza de toros de Torremolinos (la apertura de puertas está prevista a las 21.45 horas), cuenta con dos de los miembros originales, el guitarrista Cropper y el saxofonista Lou Marini. Un total de once músicos sobre el escenario ofrecerán un repertorio de temas míticos como Soul man, Knock on wood y Everybody needs somebody to love, entre otros clásicos.

Los malagueños Dry Martina, que presentarán las canciones del que será su tercer trabajo discográfico, además de los temas de sus anteriores discos Momento Perfecto y Ahora!, y la banda Aurora & The Betrayers, que en febrero lanzaron su tercera referencia, Tune Out The Noise, completan la oferta de una velada que posee todos los ingredientes para convertirse en inolvidable. El cartel se completa con el DJ Big M, que amenizará a los asistentes entre las actuaciones.