La página web del Plan de Vacunas de Andalucía recibe el reconocimiento de la OMS

La web del Plan de Vacunas de Andalucía, Andavac, ha obtenido el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Andavac es un proyecto del Plan Estratégico de Vacunaciones de la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía, impulsado a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica con el apoyo de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido la labor de este portal web al incluirlo en el Vaccine Safety Net Project (VSN), la red mundial de páginas con información "fiel y segura" sobre vacunas. Entre los objetivos fundamentales de Andavac figuran la formación del profesional sanitario y la información para la población general en Andalucía, sobre todo, lo referente a las vacunas, con contenidos "respaldados por un equipo integrado por personas de gran prestigio y profesionalidad", ha apuntado la Junta en una nota de prensa.

Su papel durante la pandemia

La web de Andavac comenzó su andadura en 2020 y jugó un papel "relevante" en la divulgación de información para la población general y los profesionales durante toda la pandemia, "siendo vital para la transmisión rápida de los continuos cambios durante la campaña". En la actualidad en la web destacan, entre otros, apartados como el área de noticias, el calendario vigente con todo su material incluida la tabla interactiva, un gran directorio de preguntas frecuentes, una zona para grupos de riesgo, secciones para campañas específicas, como gripe-covid, bronquiolitis, papilomavirus y meningitis, entre otros aspectos.

Además, funciona como una plataforma de formación, que consta de más de 100 tutores, donde se ofrecen cursos sobre vacunas que ya han realizado más de 30.000 profesionales, y acceso a jornadas y congresos anuales organizados por la EASP.

La OMS creó en 2003 el Vaccine Safety Net Project (VSN), una iniciativa para que la población general y los profesionales sanitarios "reconozcan de forma fiable que páginas webs contienen información actual, accesible, seria, clara y transparente sobre vacunas".

Condiciones

Para que una web sea incluida en esta red internacional, debe cumplir con los criterios enunciados por la OMS, que es quien revisa de forma estructurada y avala el cumplimiento de estos a través del Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS), para así asegurar que sigue con las buenas prácticas de información, y que están relacionados con la credibilidad, el contenido y la accesibilidad y diseño de las webs. Cada dos años, es necesaria una nueva reevaluación de la web por parte de la OMS para mantener la acreditación.

Una enfermera vacuna frente a la gripe y la covid-19. / EP

La pertenencia a esta red supone un reconocimiento a la calidad de la información en continúa actualización que se recoge en la página web de Andavac, actualmente de referencia en todo lo relacionado con vacunas en Andalucía, tanto para los profesionales sanitarios como para la ciudadanía. Entre los miembros de la VSN están webs tan relevantes como la de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y la American Academy of Pediatrics de EE. UU., el Robert Koch Institute alemán, la web del Ministerio de Sanidad de Inglaterra (Public Heath England), de Australia (Immunise Australia Program), de Canadá (Government of Canada - Public Health), o las nacionales de la Asociación Española de Vacunología y de la Asociación Española de Pediatría.