La campaña de protección de los más pequeños contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) ya está dando sus frutos, al haber logrado influir de forma determinante en la disminución del número de ingresos. Según la Consejería de Salud y Consumo, en comparación con el año pasado, se ha logrado un descenso del 80% de las hospitalizaciones, tanto en camas convencionales como en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

A diferencia de la campaña de vacunación contra la gripe y el covid-19, que, por ahora, está logrando menor adherencia de la esperada, la inmunización frente al virus de la bronquiolitis está logrando altas tasas de coberturas, que, a día de hoy, ya se están traduciendo en menos ingresos hospitalarios de los lactantes.

En el caso del Hospital Materno-Infantil de Málaga, se han registrado hasta seis veces menos hospitalizaciones que en 2022, año en el que el centro se vio obligado a ampliar las camas de UCI pediátricas hasta en dos ocasiones para poder hacer frente al incremento de casos graves debido a los virus respiratorios. «El año pasado tuvimos que abrir una segunda UCI porque estábamos desbordados, e incluso suspender cirugías programadas porque estaban tanto las plantas de hospitalización como de la UCI llenas», recuerda Jose Camacho, jefe de la UCI y de Urgencias del Hospital Materno-Infantil.

No obstante, este año, gracias a la campaña de inmunización frente al VRS con un nuevo anticuerpo monoclonal (Nirsevimab), se ha conseguido que caigan notablemente los ingresos por bronquiolitis. Frente a los 156 hospitalizaciones en planta que tuvieron lugar en el Hospital Materno de Málaga el pasado invierno, la cifra a fecha de 3 de diciembre de 2023 baja hasta los 25 ingresados, es decir, un 83% menos.

Este descenso se ha notado también en la UCI, en las que este año se han registrado solo 15 ingresos, frente a los 40 que hubo el año pasado, según los datos proporcionados por el doctor Camacho.

Respecto a los menores que han tenido que ser ingresados en UCI por bronquiolitis este año, el doctor aclara que en su mayoría son pacientes que no estaban inmunizados, o bien porque sus tutores habían decidido no administrarle la dosis, o porque proceden de un país que no la tiene incluida en su calendario vacunal. «También ha habido un par de casos de pacientes inmunizados que han tenido bronquiolitis, pero esos también estaban descritos porque la eficacia evidentemente no es del cien por cien», apunta el doctor, que destaca que este invierno se ha podido mantener la actividad ordinaria sin problema, gracias al descenso de ingresos en las unidades de cuidados intensivos.

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) es la principal causa de infecciones de vías respiratorias, como la bronquiolitis o la neumonía. «La bronquiolitis da un cuadro respiratorio que puede ir desde formas muy leves hasta formas muy graves, y siempre hay una tasa de mortalidad», advierte el doctor, que apunta que, aunque el año pasado no tuvieron ningún paciente fallecido por bronquiolitis, sí que hubo casos de niños que estuvieron en situaciones críticas.

«La escalada de los cuadros graves puede ir desde necesitar un ingreso en planta hasta en la UCI, en la cual necesitan una asistencia de ventilación mecánica, entre otras cosas», añade Camacho, que señala que esos niños a largo plazo pueden requerir más asistencia respiratoria o tener más problemas respiratorios. «La mayoría son formas leves, lo que pasa es que hay un porcentaje que ocasiona cuadros graves», aclara.

La gran novedad de la campaña de inmunización frente al VRS de este año es que se está inmunizando por primera vez a todos los menores de seis meses, en lugar de solo a los bebés prematuros o con patologías consideradas de riesgo.

En concreto, la campaña está dirigida a los niños nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2023 (grupo 1A); a los recién nacidos desde el 1 de octubre (grupo 1B); así como a los menores de un año con antecedentes de prematuridad de menos de 35 semanas (grupo 2), y otros lactantes con patologías crónicas de muy alto riesgo que tengan hasta 24 meses (grupo 3). En el caso del Hospital Materno, la tasa de inmunización de los recién nacidos roza ya el 95%, según el doctor Camacho, que destaca que es «una cifra muy alta».

Aunque se continúan atendiendo casos de bronquiolitis, Camacho hace hincapié en que esta ‘vacuna’ ha permitido que no haya casos provocados por VRS, que es la causa «epidémica». Asimismo, el jefe de urgencias del Materno apunta que también sigue habiendo casos en mayores de seis meses, pero que, en esas situaciones, suelen ser cuadros más leves. «Nirsevimab lo que hace es proteger a los menores de seis meses que son los más delicados y para los que el riesgo de secuela o de mortalidad por bronquiolitis es mayor», explica el doctor, que anima a todos los padres a que inmunicen a sus hijos, ya que es una patología prevenible que evita «un trastorno tanto para el paciente como para la familia en cuanto a trabajo e impacto emocional».