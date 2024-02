Novedades en el calendario de vacunación de Andalucía 2024: nuevas vacunas y cambio en el número de dosis

El nuevo año ha venido acompañado de importantes novedades en el calendario de vacunación de Andalucía, que para este 2024 incluirá desde nuevas vacunas hasta cambios en el número de dosis, a partir de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la evolución de la epidemiología.

Una de las grandes modificaciones ha sido la decisión de sustituir la dosis de la vacuna frente a meningococo C, recomendada a los cuatro meses de edad, por la vacuna frente a meningococo ACWY. La inoculación de esta nueva vacuna se iniciará este 1 de febrero y comenzará a aplicarse con los nacidos a partir del 1 de octubre de 2023, aunque también se les administrará a los lactantes nacidos antes de esta fecha y que no hayan recibido aún ni la vacuna del meningococo C ni la del meningococo ACWY.

La decisión de modificar esta vacuna, según las explicaciones de la Consejería de Salud, se debe a que el número de casos y las tasas de los serogrupos W e Y se han casi cuadruplicado y triplicado, respectivamente, respecto a 2021. Por grupos de edad, los menores de 1 año son los que presentan las tasas más altas con una letalidad del W del 24% e Y del 11,1%. Por estos motivos, se decidió cambiar la dosis de la vacuna, completando también así la protección contra la meningitis en las edades más vulnerables, dentro de la estrategia #ZeroMeningitis iniciada en Andalucía en 2020.

Siguiendo con el meningococo, otra modificación de este año es que se sustituirá el preparado vacunal Nimenrix® por el preparado vacunal MenQuadfi® para la vacunación sistemática frente a meningococo ACWY a los 12 meses y a los 12 años, así como para la vacunación de rescate en adolescentes de 13 a 18 años que no hayan recibido aún ninguna vacuna frente a meningococo ACWY (Nimenrix®, MenQuadfi® o Menveo®) a partir de los 10 años de edad. Este cambio se iniciará a partir del 1 de marzo de 2024.

Cambio del número de dosis VPH

Otra de las grandes novedades del calendario vacunal de este 2024, que comenzará también a partir de este 1 de febrero, es el cambio en el número de dosis de la vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (VPH). Desde hoy, en toda la comunidad esta vacuna se administrará en una única dosis, en lugar de dos, de forma sistemática a todos los chicos y chicas de 12 años, es decir aquellos nacidos en el 2012.

Asimismo, se aplicará también una dosis como vacunación de rescate en chicas de 13 a 18 años (nacidos entre 2005 y 2011) y en chicos de 13 años (nacidos en 2011) que no se hayan vacunado previamente.

Una sanitaria administración una vacuna / La Opinión

La decisión de optar por la dosis única se debe a la recomendación de la OMS y a la evidencia científica actual, que en varios estudios publicados apunta que, tras un seguimiento de más de diez años, en la pauta de una dosis se observa una respuesta inmunitaria protectora y una eficacia clínica similares a las pautas de 2 o 3 dosis, tanto en chicos como en chicas, según se recoge en el documento de Instrucción del Calendario de Vacunaciones Andalucía 2024 publicado por la Consejería de Salud, donde también se subraya que esta medida se ha puesto ya en marcha en otros países desarrollados como Australia y Reino Unido.

En el mismo documento se destaca que la vacunación sistemática frente a VPH a los 12 años tiene como objetivos “adquirir la máxima inmunogenicidad y el mayor beneficio potencial, al administrarse habitualmente antes de las primeras relaciones sexuales, así como la de alzar la mayor cobertura vacunal posible”.

Neumococo

Entre las principales modificaciones del calendario vacunal de este nuevo año se encuentra también la ampliación del rango de edad para recibir la vacunación frente al neumococo conjugada 20-valente. A partir de ahora la vacuna se administrará a las personas de 60 a 73 años, es decir, los nacidos entre 1951 y 1964, que no hayan recibido aún ni la 13-valente ni la 20-valente.

Nueva vacuna

Dentro de las grandes novedades se encuentra también la incorporación de la vacunación frente al herpes zóster en la cohorte de adultos de 65 años (nacidos en 1959), con una pauta de dos dosis, separadas por al menos dos meses. Aunque la Consejería de Salud ha confirmado que esta medida comenzará a implantarse durante 2024, no hay fecha aún del momento de inicio de la misma.

Calendario Vacunaciones 2024 Andalucía / Consejería de Salud

Asimismo, la Consejería ha recordado que las vacunas son recomendables y que el calendario está sometido a continuas actualizaciones, para adaptarse tanto a los cambios epidemiológicos de las enfermedades inmunoprevenibles, como a los avances científicos y técnicos en el ámbito de las vacunas. Actualmente, el calendario recomendado por la Junta de Andalucía incluye vacunas frente a 15 enfermedades.