De la Torre ve "un cambio en positivo" en el nuevo recorrido oficial de la Semana Santa

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado el nuevo recorrido oficial de las procesiones de Semana Santa, aprobado en la noche de este pasado jueves por la Agrupación de Cofradías, y ha dicho que, como balance global, le parece "un cambio en positivo".

"Vamos a ver cómo viene con ese refrendo de la gran mayoría de las cofradías y, en detalle, también tratar de perfeccionarlo en las áreas respectivas", ha incidido tras ser cuestionado por los periodistas.

De la Torre ha afirmado que están "abiertos a dialogar, pero el avance global me parece positivo", aplaudiendo, de igual modo, que haya también un gran consenso cofrade en relación con el recorrido oficial nuevo.

Entre otros, el regidor ha aludido al mayor número de espacios libres para que el público pueda ver los desfiles procesionales en el recorrido oficial sin tener abono, afirmando, además, que no hay un crecimiento de las sillas de abono por lo que "no hay un planteamiento recaudatorio" por parte de la Agrupación de Cofradías.

Asimismo, ve positivo que la tribuna en la plaza de la Constitución "sea más reducida", ya que, a su juicio, fue "demasiado grande lo que se realizó hace unos años".

En este punto, se ha referido a la rampa de Postigo de los Abades para poder acceder a la puerta de esa zona de la Catedral y hacer el recorrido interno por el templo, para que esta fuera compatible con los naranjos que hay plantados cuando se hizo la mejora de la calle.

"Al principio había necesidad de mover los naranjos y eso no me parecía conveniente", pero ha reconocido que desconoce cómo finalmente ha quedado, aunque ha esperado que su observación, "que no tiene valor inmenso, sea tenida en cuenta". "Lo veremos y trataremos de que entre los naranjos y el espacio de la fachada donde estaba la antigua Telefónica pueda haber sitio, que creo que lo hay, para el paso de algún trono", ha explicado.

Al respecto, ha dicho que "no tendría lógica que esa apuesta que se ha hecho de mejora tuviera que ser cambiada y afectara al desarrollo de esa arboleda que enriquece la zona".

Por otro lado, también ha citado la movilidad de las tribunas en plaza de la Marina para "normalizar el tráfico en esa zona tan especial y crítica de la ciudad".