Manolo Sarria carga contra el recorrido oficial: “Es una aberración. Mi indignación es total”

El humorista malagueño Manolo Sarria ha cargado contra el nuevo recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga, desplegado en la capital por segunda vez después de su estreno el año previo a la pandemia de la Covid-19.

“Lo que se ha hecho con la Semana Santa de Málaga es una aberración”, ha criticado Sarria mientras se grababa a sí mismo en un vídeo que ha acabado difundiéndose en las redes sociales. “Que haya gente que viene fuera de Málaga y que se tenga que ir sin ver la Semana Santa porque no tienen por dónde verla es una vergüenza”.

Sarria ha denunciado la falta de visibilidad del recorrido oficial, especialmente en la Alameda y la Plaza de la Marina hasta Molina Lario, donde las tribunas -que ha comparado con un circuito de Fórmula 1- de los abonados cubren el paso de las procesiones.

Totalmente de acuerdo, imposible para la gente que viene de fuera de Málaga, que es mucha.

“Vengo desde la entrada de la Alameda, voy por la Catedral y todavía no he tenido cojones de ver ningún nazareno. Lo mismo me voy al Palo a ver si veo algo”, ha recalcado.

“Yo antes me ponía en la Plaza de la Marina por detrás de la tribuna y veía algo. Ahora es imposible. Eso es la Fórmula 1 puesto en la Semana Santa de Málaga, el que haya hecho esto se ha lucido y encima con el visto bueno de las autoridades políticas. Mi indignación es total, es una auténtica vergüenza”, ha continuado el humorista. “Esto lo hacen en Sevilla y queman media ciudad”.

El humorista ha comparado la Semana Santa malagueña con la de Sevilla, donde asegura que no hay “estructuras metálicas” que impiden la visibilidad sino sillas que permiten contemplar los tronos desde atrás.

“Yo defiendo Málaga a muerte pero lo de Sevilla no tiene comparación con nosotros, hay sillas y yo me puedo poner por detrás a ver la Semana Santa. Aquí [en Málaga] no hay cojones, o pagas una silla o una tribuna o te tienes que ir a tu puñetera casa verlo en la televisión. No hay derecho”.

“Os estáis cargando la Semana Santa de nuestra tierra, que lo sepáis”, ha zanjado.

La de Manolo Sarria es otra de las múltiples críticas que ha suscitado el recorrido oficial, que se ha tachado de ratonera que genera encerramientos y cuellos de botella entre los cortejos procesionales, además de que ha generado retrasos de casi media hora en las procesiones.