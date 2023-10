La hermandad de la Paloma se encuentra inmersa en unos trabajos que son imprescindibles para reparar la mesa del trono de la Virgen y salir a la calle con garantías la próxima Semana Santa y no repetir los serios retrasos que perjudicaron a las demás cofradías del Miércoles Santo en la última edición y por lo que la cofradía fue sancionada por la Agrupación. La junta gobierno aprobó este 27 de septiembre que se dieran los pasos necesarios para llevar a cabo el estudio de la estructura, que se encuentra muy deteriorada y que se ha mostrado incapaz de soportar el peso del inmenso trono estrenado en 2018 y, menos aún, el movimiento contundente de las gruesas barras de palio.

Por este motivo, a primera hora de la mañana de este jueves, Carlos Pérez Infantes, director general de la empresa de ingeniería ENNDE, así como personal cualificado del taller de talla de los Hermanos Caballero Farfán, autores de la monumental obra, han visitado la capilla de la cofradía para analizar in situ los daños sufridos ya no solo en la mesa, sino también en partes del cajillo.

El hermano mayor de la Paloma, Diego Hermoso, ha explicado a La Opinión de Málaga que los ingenieros llevarán a cabo un análisis dinámico del trono y en función de estos estudios se optará bien por reforzar la estructura, "como sería lo deseable por la hermandad", según dice; o bien hacer una nueva mesa.

Esto se sabrá dentro de un mes, lo más tardar. La cofradía quiere acelerar los plazos y que en enero pueda estar o bien la mesa reparada o la nueva estructura terminada de cara a la Semana Santa.

Para precisar cuáles son los fallos estructurales será necesario desmontar el trono por completo. Hermoso detalla que han saltado las tirantas de la estructura así como parte del sistema de sujeción de los varales. "Nos han dicho los técnicos que no aguantaría otra Semana Santa", informa Hermoso.

Movimiento de las barras de palio

El principal problema que en principio perciben los ingenieros se encuentra en las barras de palio y cómo el movimiento de estas condicionan toda la estructura, lo que hace que el esfuerzo dinámico del trono no esté bien repartido, no exista simetría, por lo que se perjudica al esqueleto, al propio cajillo y provoca también que los 286 hombres de trono que lo portan tengan que hacer un sobresfuerzo. Las enormes bases carecen ingualmente de sistema que amortigüe su peso, lo que se pretende corregir también.

El trono salió por primera vez a la calle el Miércoles Santo de 2018. En 2019 la cofradía tuvo que suspender su estación de penitencia por causas meteorológicas. En 2020 y en 2021, la pandemia de Covid-19 obligó a cancelar las procesiones, "así que, en realidad, todos estos problemas nos han sorprendido sin haber tenido oportunidad de probar el trono", señala el hermano mayor. En la salida extraordinaria de octubre de 2021, la cofradía ya tuvo serios problemas con un arbotante trasero, que amagaba con desprenderse. Fue el primer aviso. Porque en realidad, están dañados los cuatro. Pesan mucho, más de 160 kilos cada uno, y tienen la particularidad de que han de plegarse para que el trono pueda salir de la plaza de San Francisco por el callejón hasta la calle Carretería.

Además, los arbotantes no solo descansan sobre la mesa, también lo hacen sobre el propio cajillo, y ahora presentan grietas. Los Hermanos Caballero también se encargarán de su restauración, aunque esta fase se acometerá después de Semana Santa, por falta de tiempo. Del mismo modo, Hermoso indica que aprovecharán para solucionar algunos problemas en brazos y codos de estos candelabros y que obligan a retrasar la candelería cuando han de ser plegados, para que no choquen con la cera.

El trono de la Paloma pesa algo más de 3.900 kilos y supera los seis metros de altura. Son condiciones especiales que intervienen directamente en el comportamiento que ha tenido la mesa que en su día ejecutó el malogrado Antonio Cabra. La cofradía cuenta con los herederos de este artesano malagueño, que ha trabajado para la práctica totalidad de las cofradías de Málaga, para que se pueda reparar la estructura.

"Tranquilidad en la calle"

"Confiamos en que estos trabajos nos permitan tener la tranquilidad de ponernos en la calle sin esta preocupación añadida, porque como hermano mayor he de decir que el último Miércoles Santo sufrí una angustia tremenda", dice Diego Hermoso, que renoce que el año pasado "no supieron comunicar lo que les ocurría". "Teníamos que haber contado la verdad antes de salir y no lo hicimos y ya por el camino vimos que no podíamos más", explica.

La labor más inmediata de los Hermanos Caballero será desmontar el trono y reparar juntas del cajillo que han cedido, así como arreglar zonas que presentan grietas en el dorado, el estuco y la madera. Y aprovecharán para terminar partes de talla inclonclusas, destaca Diego Hermoso.