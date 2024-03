Las cofradías del Lunes Santo retrasan una hora su salida

Decisión unánime de las cofradías del Lunes Santo malagueño. Este mediodía, las hermandades de Crucifixión, Pasión, Gitanos, Dolores del Puente, El Cautivo y Estudiantes, junto a la Agrupación de Cofradías, han acordado retrasar una hora su salida, "tras haber estudiado la previsión meteorológica de la jornada".

Con este retraso de 60 minutos, las cofradías del Lunes Santo esperan poder esquivar las previsiones de lluvia, que caerán, según los pronósticos de la Aemet, hasta primeras horas de la tarde. No obstante, "esta decisión será sensible de modificación si las previsiones meteorológicas en las siguientes horas no son farovables".

La Agrupación de Cofradías recuerda que durante la jornada "informará puntualmente a través de sus canales oficiales de la decisión de cada una de las hermandades y cofradías pueda adoptar durante la jornada"