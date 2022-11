El pleno de Albalat dels Tarongers reprobará al párroco de la población, "por sus discursos de odio" desde el púlpito.

Según adelantaba a Levante-EMV la alcaldesa, Maite Pérez (PSPV), "sus homilías están llenas de discursos xenófobos, ataques a las mujeres y la vulneración de los derechos más fundamentales, actitudes contra las que hay que tener tolerancia cero".

Según Pérez "desde su púlpito, tacha de enfermos a los homosexuales, defiende la superioridad del hombre frente a la mujer justificando así la violencia de género; vejaciones, abusos y malos tratos que niega. También dice barbaridades sobre el aborto...", explicaba a este diario la mandataria.

Antes estos sermones, Pérez ha adelantado que no volverá más a misa hasta que "no haya una disculpa a todas las víctimas de violencia de género, a aquellas que están a favor de la interrupción libre del embarazo, a las que visten como quieren y no lo hacen por provocar, de las que dice que cada día llevan menos ropa; a los homosexuales..."

La alcaldesa considera que con esta decisión, que se llevará a la próxima sesión, se pretende "proteger a los vecinos y vecinas de Albalat", muchos de los cuales se han sentido "muy ofendidos" con las palabras del titular de la parroquia.

La mandataria adelantaba además, que son decenas los vecinos que se han acercado al consistorio a denunciar la situación , "cansados de escuchar las aberraciones que escupe el cura en cada misa con solo 24 años".

«No se puede utilizar un púlpito para faltar, insultar y menospreciar, por eso vamos a romper nuestra relación con la intolerancia y el odio que se promulga desde un altar», añadía Pérez en nombre también de la concejala Carmen Bastante, que se suma a la posición de la alcaldesa.

Aunque la presidenta de la corporación matiza que la decisión de no acudir a la iglesia la toma a nivel personal, lo cierto es que el ayuntamiento trabaja en una moción de repulsa y reprobación que implicaría la no asistencia a las homilías de todos los concejales del Ayuntamiento de Albalat, si finalmente el acuerdo sale adelante. Además también se solicitará "a instancias eclesiásticas superiores que tome las medidas oportunas para que este tipo de discursos no se vuelvan a pronunciar, sin renunciar, desde luego, a la petición de su traslado", contaban a este diario. "Lo que nosotros queremos es que cesen estos ataques de odio, esto no se puede tolerar", insistía Pérez.

Habrá que esperar a ver lo que se decide por toda la corporación, ya que esta se tomará en víspera de la festividad de la patrona, la Inmaculada Concepción, aunque la alcaldesa ya ha anunciado que pase lo que pase, no afectará a la fiesta. "Habrá entrada y salida de la procesión, misa, calderas, fuegos artificiales...", terminaba Pérez.

Este diario se ha puesto en contacto con el párroco para recoger su versión pero no ha obtenido respuesta.