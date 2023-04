Raquel vive en Valencia con sus dos hijos y gana 520 euros al mes en su trabajo como limpiadora. "Se me va más de la mitad de sueldo en pagar el alquiler y el resto me lo gasto en pagar las facturas de luz y agua. Tengo que dejar de comer carne, por ejemplo, para poder llevar a mis hijos a comer fuera alguna vez", cuenta. Los hijos de Raquel forma parte de los cerca de 100.000 niños y niñas que viven en una situación de pobreza severa en la Comunitat Valenciana. Así lo revela el análisis de Save the Children a raíz de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ofrece datos oficiales sobre cómo viven las familias en España. Esto supone que un 11,4% está en esta situación, lo que supone un descenso de más de cinco puntos respecto a los datos del año anterior (16,9%).

La organización señala también que en la Comunidad Valenciana un 8,9% de la población en general está situación de pobreza severa, una diferencia de más de dos puntos con los datos de población menor de 18 años, lo que vuelve a situar a la infancia como un colectivo especialmente vulnerable. Si se analizan los datos del conjunto de España, un 13,5% de los niños y niñas se encuentra en una situación de pobreza severa. Por tanto, las cifras de pobreza infantil en la Comunidad Valenciana se situarían esta vez por debajo de la media Estatal. La infancia no vota pero tiene derechos "Que las cifras de pobreza infantil se hayan reducido es una buena noticia, pero hay que recordar que todavía hay 100.000 niños y niñas en nuestra autonomía que se encuentran en una situación muy complicada, lo que les afecta y condiciona cada día de su vida. Por ello, es fundamental que todos los partidos políticos lleguen a acuerdos e incorporen en sus programas electorales medidas efectivas para combatir la pobreza infantil”, afirma Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunidad Valenciana. "La infancia no se puede quedar excluida de las elecciones", afirma Rodrigo Hernández La organización se ha reunido con todos los grupos políticos para hacerles llegar sus propuestas en materia de infancia para que estos las puedan incorporar en sus programas electorales. “También nos estamos reuniendo con los candidatos a la presidencia de la Generalitat para que se comprometan de primera mano a proteger a la infancia más vulnerable. Los niños y niñas no votan, por eso desde Save the Children estamos poniendo el foco en sus reivindicaciones y sus derechos, para que no queden en un segundo plano y se les tenga en cuenta”, asegura Hernández. Propuestas que pueden cambiar el futuro de una generación Save the Children propone las siguientes medidas para combatir la pobreza infantil: Ampliar la cobertura y mejorar la gestión de la Renta Valenciana de Inclusión, priorizando a las familias con menores de edad a cargo y monomarentales. En este sentido, abogamos por reconfigurar la RVI para dar cobertura a todas las familias con hijos a cargo en situación de pobreza que quedan fuera del Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como para reforzar las cuantías percibidas por las familias con hijos e hijas a cargo beneficiarias de la prestación de IMV que se encuentren en situación de pobreza severa.

Ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social como forma de hacer frente a las crisis habitacionales derivadas de desahucios, impagos u otras situaciones de vulnerabilidad económica y exclusión social. La presencia de niños y niñas debe ser, en todo caso, un elemento prioritario para la atención de tales emergencias.

Aumentar los recursos económicos y humanos disponibles y especializados en el sistema de servicios sociales, especialmente en los centros municipales que ofrecen atención primaria, asegurando que se pueda mitigar el riesgo de exclusión social y dar una respuesta adecuada a las necesidades de las familias con hijos e hijas a cargo que se encuentren en situación de pobreza.

Continuar reforzando el sistema de atención primaria y salud mental infanto-juvenil desde una lógica integrada que incida tanto en el ámbito preventivo como reparador y siga apostando por la formación y el incremento de los profesionales sanitarios especializados, así como por la correcta dotación de las infraestructuras recientemente acondicionadas o puestas en marcha.

Seguir incrementando las plazas para garantizar un acceso universal progresivo a educación infantil de 0 a 3 años de calidad, con metodologías didácticas de aprendizaje adaptadas, priorizando a los niños y niñas en situación de pobreza o exclusión social.

Garantizar que en la política de becas y ayudas al estudio primen los criterios de equidad, asegurando que todos los niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza tienen cubiertos los costes de transporte, comedor, material escolar y extraescolares. "En estas elecciones no nos jugamos sólo quién gobernará la Comunidad Valenciana en los próximos cuatro años. Nos estamos jugando también el presente y el futuro de toda una generación de niños y niñas", concluye Hernández.