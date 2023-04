El pueblo de Quintanabureba en la provincia de Burgos, dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, podría estar gobernado por un lorquino. El joven socialista Bartolomé Martínez Piernas, de 19 años, será el candidato a la Alcaldía de este pueblo de la ‘España vaciada’, como reconocía este viernes en declaraciones a La Opinión. “Nos pidieron ayuda para poder ‘rellenar’ esas candidaturas para las que no hay suficientes nombres y de inmediato me brindé. Es una forma de llevar las ideas y propuestas al máximo de poblaciones. Esta mañana me llamaban para comunicarme que iré de cabeza de lista. Ha sido toda una sorpresa, pero orgulloso de poder ayudar a la ‘España vaciada’. Espero ayudarles en todo lo que precisen”.

Quintanabureba está en la comarca de La Bureba, en el partido judicial de Briviesca. Tiene poco más de 12 kilómetros cuadrados y 33 habitantes. “La mayoría son personas mayores. Tenían dificultades para hacer las candidaturas, por lo que pidieron ayuda y así surgió que sea el candidato”, contaba. Bartolomé lleva un año en la Agrupación Socialista Lorquina como afiliado, aunque antes estuvo militando en las Juventudes Socialistas durante otros cuatro. Es el tercer suplente en la candidatura del Partido Socialista a la Asamblea Regional, por lo que hará 'doblete'. Algunos le apuntaban a que podía ser el candidato a la Alcaldía más joven de todo el país. “Sí, me lo han dicho, pero no lo sé con total seguridad. En las candidaturas suele haber gente joven, pero como candidato, es bastante difícil encontrarte alguien de 19 años recién cumplidos”. Estudia Economía en la Universidad de Murcia y confirma que durante la campaña electoral sacará tiempo para acudir a Quintanabureba. “Quiero conocer a su gente y plantearles nuestras propuestas”. Y a preguntas de que, si ganara las elecciones, qué tiene previsto hacer, contestaba que “tocará estar al pie del cañón. No sé si podré mudarme a Quintanabureba, porque estoy estudiando en Murcia, pero ya se verá. Me parece todo un reto luchar por esas poblaciones y defender los derechos de sus vecinos”. Los socialistas lorquinos, por tanto, presentarán dos candidatos a la Alcaldía. Uno, Diego José Mateos Molina, a la de Lorca, mientras que el joven Bartolomé Martínez Piernas, lo hará al Ayuntamiento de Quintanabureba de Burgos.