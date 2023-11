"Aquí pone lo que tenéis que cobrar, los días de fiesta y las horas que tenéis que trabajar. Si trabajáis más horas y cobráis menos, os están engañando", repetían sin parar una decena de representantes sindicales de la construcción de Comisiones Obreras en Cataluña, repartiendo octavillas en las puertas de las obras del Camp Nou. Algunos respondían estupefactos: "¿Tenemos derechos? ¿Puedo hacer vacaciones?". "Yo no sabía que me pagaban mal", lamentaba otro justo a la entrada de su jornada laboral. Sorprendió cuando responsables de Recursos Humanos de la turca Limak también se dirigieron a los responsables sindicales. El encuentro terminó en la promesa de una futura reunión. "Sin problema, os explicamos cuáles deben ser las condiciones de los trabajadores", aclaró Carlos del Barrio, secretario sindical de CCOO en la construcción.

A las siete de la mañana de este martes, una treintena de representantes sindicales de CCOO se plantaron a las puertas de las obras del Camp Nou para informar a los trabajadores de sus derechos desde las siete de la mañana hasta las nueve, la hora de entrada de una gran mayoría de empleados en las obras. Muchos llegaban ya uniformados, con el casco y las protecciones de ojos y orejas. Ninguno ha rechazado las octavillas.

Algunos se han quedado con ellos para hacerles preguntas, ante la mirada atenta de sus supervisores. "Yo en mi país estaba también en un sindicato. ¿Aquí también existen? ¿Nos pueden ayudar?", les comentaba un obrero sudamericano. Otros, hartos de las condiciones laborales de las empresas subcontratadas, estallaban hastiados. "¿Tenemos vacaciones? ¿Tenemos derechos? Es que a mí solo me dejaron ir a Marruecos 22 días y porque me despidieron. Trabajamos muchas horas extras y no nos las pagan. ¿Nos podéis ayudar?", les comentaba un empleado marroquí a una sindicalista que dominaba el árabe.

Intento de manipulación

Esta no es una acción nueva por parte del sindicato. De hecho, es una labor que realizan habitualmente en muchas de las obras de la construcción, conscientes que muchas de las empresas subcontratadas que aportan la mano de obra no cumplen con las condiciones del convenio de la construcción en Cataluña. "Lo que nos sorprende esta vez es que la gente nos mira, nos coge los papeles, nos escucha y pregunta, esto no es habitual y muestra que hay un chup-chup, hay ganas de organizarse", decía satisfecho Del Barrio. "También es gracias a la investigación periodística de El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, que ha hecho remover consciencias", agradecía.

En esta acción también estaban presentes Andreu Ogayas, responsable del sector de la construcción de CCOO en Cataluña. "Lo que ha ocurrido en el Camp Nou es lo que nos encontramos en muchísimas obras en Cataluña, el problema es que si los trabajadores no se organizan y se mueven colectivamente, lo tenemos muy complicado par poder tirar adelante denuncias", explicaba Ogayas.

Hace una semana, la inspección de trabajo realizaba una macroinspección en el Camp Nou, pero esta semana este diario ha sabido que muchas empresas han tratado de manipular algunos documentos. "Es algo que nos ocurre habitualmente, sin una representación sindical fuerte y una agrupación de los trabajadores muchas de estas denuncias terminan en nada", insistía Isabel Gutiérrez, presidenta de la federación Hábitat del sindicato catalán.

Futura reunión

A las ocho y media de la mañana, y tras centenares de octavillas repartidas, los sindicalistas estaban a punto de irse de las puertas de acceso a las obras. Pero una delegación de Recursos Humanos de Limak ha querido hablar con ellos. "¿Os podemos ayudar en algo'?", les decían con la ayuda de traductores turcos. "Si queréis os podemos ayudar nosotros, os podemos explicar las condiciones laborales de la construcción en Barcelona para que podáis hacer cumplir los derechos de los trabajadores con las empresas que tenéis subcontratadas", les respondió Del Barrio.

El encuentro terminó con la promesa de una futura reunión con la constructora. "Y seguiremos, ya veremos cómo, pero esto tiene que cristalizar para que se respeten los derechos de los trabajadores: en el Camp Nou y en toda la construcción catalana", espetaba Del Barrio.