Recientemente, la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), ha compartido datos que apuntan que, por primera vez en la historia, la hostelería de la provincia ha superado 100.000 personas empleadas en los meses de verano (entre junio y septiembre). Estas cifras constatan el gran valor que la hostelería tiene en nuestra ciudad. En este contexto, una de las empresas que trabajan para dinamizar este sector y que está especialmente vinculada con Málaga es Mahou San Miguel, una compañía de bebidas familiar, 100% española, que lleva elaborando cervezas en nuestro país desde 1890, siendo un referente en calidad, innovación y sostenibilidad. Desde 1966 está presente en nuestra ciudad donde cuenta con un centro de producción en el que lleva casi 60 años elaborando de manera ininterrumpida la que hoy es la cerveza malagueña por excelencia: San Miguel.

Generación de oportunidades

Desde entonces, la compañía junto a San Miguel, su marca emblema en nuestra ciudad, llevan casi 60 años impulsando el progreso económico y social a través de la generación de empleo, la compra local de bienes y servicios y la dinamización del ocio, la hostelería y el turismo local, pero también juega un rol relevante en el tejido social de la ciudad. Y es que, a través de la Fundación Mahou San Miguel, la compañía trabaja para impulsar acciones centradas en la capacitación profesional y el impulso de la empleabilidad joven en la hostelería, uno de los principales sectores de actividad y motor económico de la provincia.

Este sector es uno de los que mayores oportunidades de empleo ofrece para los profesionales formados en ello. Algunos de los perfiles que más se buscan son el de experto cervecero, director de sala o barista. Pero para ello es necesario capacitar a los jóvenes con talento y seguir generando valor a uno de los tejidos empresariales que más impacto económico tiene en la ciudad.

La labor de la Fundación

Justo este año, Fundación Mahou San Miguel celebra una década impulsando el valor de las personas y contribuyendo al progreso de la sociedad con iniciativas que promueven la igualdad de oportunidades, especialmente mediante acciones de formación y el impulso del talento joven. Y una de las acciones que más huella ha dejado es “Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo”, que consiste en formar a jóvenes con talento y prepararlos, de manera competitiva y diferenciada para acceder a un mercado laboral de calidad.

Asimismo, enmarcado en su objetivo de facilitar el acceso al empleo de calidad y avanzar en la profesionalización de la hostelería y el turismo, en 2019 creó la Cátedra Fundación Mahou San Miguel junto a la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Esto ha dado lugar al ‘Curso Avanzado en Dirección, Gestión e Innovación en Restauración”, en cuya tercera edición, 15 jóvenes malagueños han tenido acceso a una completa formación especializada, adaptada a las demandas actuales del sector. Cristina Montero, alumna de esta última edición, ha señalado que “aunque soy muy joven, llevo mucho tiempo trabajando en este sector y, a pesar de contar con experiencia previa, nunca había estudiado para formarme y tenía muchas dudas. Con este programa he refrescado cosas que había aprendido hace mucho tiempo y me he llenado de nuevos aprendizajes. Lo recomiendo 100% tanto por los conocimientos adquiridos, como por los profesores que nos han transmitido en todo momento pasión por lo que hacen”

El itinerario educativo, que está becado en su totalidad por Fundación Mahou San Miguel, incluye temas tan punteros como el turismo gastronómico, reforzando el conocimiento de los productos locales, la sostenibilidad y el auge del comercio local, y otros contenidos tan necesarios como la gestión de costes y la digitalización. Con 150 horas lectivas, está dirigido a jóvenes menores de 35 años, contiene clases presenciales, clases magistrales y trabajos prácticos, así como tutorías con docentes de la Universidad de Málaga y con los mejores profesionales en activo. También se realizan visitas a empresas punteras en el sector de la restauración, hostelería y turismo de la región para que puedan conocer de primera mano cómo funcionan. Tras el éxito de estas tres primeras ediciones, en enero comenzará la cuarta edición.