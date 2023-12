La auditoría encargada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo tampoco permite tener una idea nítida del número de víctimas de la pederastia en la Iglesia. El informe que el bufete entregó el pasado sábado a los obispos, más de un año después de recibir el encargo, indica que el número de víctimas “es indeterminado”, que tan solo han podido "deducir" un mínimo de 2.056 víctimas a partir de 1.383 denuncias, pero que el número "es, objetivamente, superior", según la versión publicada por la CEE en un larguísimo análisis de más de 1.000 páginas donde se incluyen varios estudios y datos, además de los de Cremades.

En dicho documento, titulado 'Para dar luz', que actualiza el que la CEE publicó en mayo sobre el mismo tema, los obispos reconocen 806 casos de abusos, con la novedad de que los desglosan en función de si los considera verosímiles o no. Consideran probados 205, no probados pero verosímiles 70, no probados 280, en investigación o pendientes de resolución 75, archivados por prescripción o fallecimiento del denunciado 13, con denuncias falsas 3 y casos excluidos porque afectan a mayores de edad 24.

En cualquier caso, este baile de cifras indica que, por el momento, España no dispondrá de una cifra o estimación única y oficial del grave problema de la pederastia en la Iglesia, reconocida por la jerarquía eclesiástica, como ha sucedido en otros países. La opacidad se debe, en parte, a que la Conferencia Episcopal ha dificultado y desdeñado la investigación cuantitativa con el argumento de que lo importante es reconocer el dolor causado y llevar a cabo medidas de prevención y reparación a las víctimas que se han atrevido a denunciar las violaciones sufridas.

De hecho, en las últimas semanas los obispos se han distanciado de la auditoría que ellos mismos encargaron con el argumento de que llega "tarde" y cuando "hay todo un trabajo hecho", en referencia al plan de trabajo aprobado el mes pasado para resarcir a las víctimas. Además, a lo largo del documento publicado este jueves, critican en varias ocasiones el trabajo efectuado por Cremades, alegando que algunos de los casos que contempla están "duplicados" y que "comete errores de concepto". "El informe auditoría realiza básicamente una recopilación de casos aparecidos en estudios previos, sin realizar un estudio en profundidad de los mismos", añaden.

En el largo documento señalan además que, "a la vista de los datos ofrecidos por los distintos informes basados fundamentalmente en testimonios, se pone de manifiesto la dificultad de ofrecer una cifra cerrada en cuanto al número de víctimas como de victimarios". "Es por ello que en este informe se ha optado por ofrecer toda la información disponible y se ha rehusado realizar una comparación entre los distintos datos, asumiendo que la magnitud y gravedad de lo ocurrido es ya extraordinaria con un solo caso", continúa el documento.

Asimismo, argumentan que "a la vista de los datos ofrecidos por los informes, cada uno con su metodología y su modo de acceder a los casos [...] se puede afirmar que no se supera el millar de casos de abusos". Por todo ello, los obispos concluyen que se trata de una "proporción minoritaria" respecto a las cifras de abusos sexuales en el conjunto de la sociedad, lo que no les impide, según presumen, de la responsabilidad de investigar y sancionar los casos probados, adoptar las medidas de escucha y reparación del "mal causado" y "arbitrar los medios para prevenir los riesgos y detectar los casos que puedan producirse a partir de ahora".

A este respecto, entre las recomendaciones efectuadas por Cremades figura la previsión de un fondo inicial de 50 millones de euros, por parte de la Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos, para indemnizar a las víctimas. Y propone compensaciones de entre 6.000 y 100.000 euros. De gestionarlo se encargaría una Comisión Independiente destinada a la reparación integral de las víctimas, que no excluiría la exigencia de la responsabilidad penal del acusado, proceso en el que se debe "acordar" la reparación económica de la víctima. La CEE desdeña la creación de un fondo "para afrontar las contingencias derivadas de la reparación entendida en sentido material de los daños por abusos".

También el Defensor del Pueblo propuso crear un Fondo estatal para reparar a las víctimas pero la CEE avisó de que si es exclusivo para la pederastia en la Iglesia y se excluyen los afectados por delitos sexuales en otros ámbitos, como familiares, educativos, clubes deportivos, etc. no participarán y "gestionarán" las indemnizaciones por su cuenta.