La Asociación de Medios de Información (AMI) comparte la procedencia de la demanda presentada el pasado 27 de diciembre por el diario The New York Times contra Microsoft y Open AI, por la utilización indebida de las obras periodísticas titularidad de The New York Times para entrenar sus modelos de lenguaje de Inteligencia Artificial y crear productos que compiten de forma directa con el propio periódico, amenazando con ello la sostenibilidad de la cabecera y su capacidad para continuar facilitando información de calidad, análisis de actualidad y opinión.

AMI respalda plenamente la acción entablada por The New York Times, apoyada en el reconocimiento que otorga la Constitución de Estados Unidos y su ley de propiedad intelectual a los periódicos, que reconocen la importancia de otorgar a los creadores de contenidos derechos exclusivos sobre sus obras, como herramientas fundamentales para garantizar a los editores de los medios de información el aseguramiento del derecho de explotación del fruto de su trabajo, riesgo e inversión. La Asociación de Medios de Información comparte con The New York Times que los promotores de sistemas de inteligencia artificial deben respetar los derechos de los medios de información de forma previa a la utilización de cualquier contenido editorial titularidad de los medios de información para entrenar sus modelos de inteligencia artificial y responder a las preguntas formuladas por los usuarios reproduciendo la información de los medios de información, sin que sea admisible que los modelos de inteligencia artificial se apropien de la utilización de contenidos que nunca crearon. Tal y como formuló la asamblea general de AMI en su declaración de principios sobre Inteligencia Artificial el pasado mes de junio de 2023, toda utilización de la obra creada por un medio de información bien para el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial bien para la generación de respuestas a las consultas formuladas por los usuarios debe estar supeditada al respeto de los derechos de los editores de información, unida al pago de la remuneración que reconozca el esfuerzo inversor realizado por los medios de información para la creación de la obra original. La Asociación de Medios de Información siempre ha manifestado su deseo de desarrollar esquemas de colaboración con los grandes gigantes digitales, basados en el respeto mutuo y en el necesario reconocimiento del valor que las noticias creadas por los periodistas y los medios de información aportan a dichas compañías. Este respeto debe asegurar que los medios de información reciban una justa remuneración por el uso que realizan los gigantes tecnológicos de sus obras, de manera que se garantice la sostenibilidad de un ecosistema de información sano que permita el desarrollo de la Inteligencia Artificial de forma responsable, en beneficio de la sociedad y del aseguramiento del derecho a la información de los ciudadanos. La directora general de AMI, Irene Lanzaco, señala que “la innovación que la tecnología aporta a la sociedad no puede basarse en comportamientos predatorios que niegan los derechos de los medios de información, cuando estos son fundamentales para la creación de esta innovación”. En este sentido, la directora general de AMI denuncia que compañías con beneficios multimillonarios que sistemáticamente se benefician de los contenidos editoriales no pueden ignorar el obligado respeto de los derechos de los medios de información y deben asumir su obligación de contribuir a su sostenimiento, dado el importantísimo valor que las noticias aportan a la actividad empresarial de los gigantes digitales.