Polémica en las terrazas de Sevilla: hosteleros cobran 10 euros de suplemento por una mesa al sol

El mundo de la hostelería sigue dando que hablar en Sevilla. El Ayuntamiento sigue regulando la normativa de los veladores de los bares de la ciudad así como sus restricciones en cuanto a horarios. Algunos restaurantes ya han tomado cartas en el asunto y cobran un coste adicional por reservar una mesa al sol. Por este motivo, se ha originado una polémica en la que los clientes discrepan de dicho invento.

"A pesar de tener una reserva para dos en la terraza, nos ubicaron en una mesa sombría", comienza la queja de esta clienta. Esta mujer intentó el cambio de mesa pero no tuvo suerte: "Al solicitar el cambio, la camarera nos informó de que esas mesas estaban reservadas y tenían un coste adicional de 10 euros". La afectada estuvo pendiente de las mesas reservadas para insistir en comer al sol, pero matiza que "fue frustrante, ya que esas mesas al sol nunca se ocuparon".

La señora concluye que no es su primera visita a este restaurante sevillano y que "como sevillanos que amamos nuestra ciudad, consideramos esta situación como una falta de respeto hacia los comensales". La opinión de esta clienta no iba a pasar desapercibida y la directora del local no dudó en responderle: " He de decirle que las mesas Premium a las que usted se refiere, las que se encuentran en primera fila, estaban ya reservadas para ese día, tanto en el primer turno como en el segundo".

Según la dueña del local, las reservas de este tipo de mesas Premium, que se encuentran en la terraza para poder disfrutar del sol, aparecen en la carta como en la página web de dicho restaurante. Por último, concluye que "las mesas estaban reservadas y que los clientes habían pagado un suplemento por ello previamente, por lo que no podían adjudicarle dichas mesas".