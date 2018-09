Un joven fuera de sí se lanza contra un taxi en marcha en Ibiza

Un turista británico de 24 años de edad que se alojaba en unos apartamentos en Platja d´en Bossa comenzó a correr por la calle Begònies gritando, golpeándose contra unos contenedores y, finalmente, se lanzó contra un taxi en marcha. Varios testigos alertaron a la Policía Local de Sant Josep de este suceso, que se produjo sobre las dos y media de la madrugada.

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep explicaron que «en un primer momento se interpretó como un intento de suicidio, ya que el hombre se lanzó al vehículo plenamente consciente, aunque lo que se presume en realidad es que el joven estuviese bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente». Una vez que llegó una ambulancia del 061 también se puso en aviso a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del caso.



El joven fue trasladado con policontusiones al hospital de Can Misses, desde donde informaron de que no sufrió heridas graves. El miércoles se encontraba en observación en Urgencias y se preveía que permaneciera unas horas más para controlar su evolución. El taxi contra el que se lanzó este joven sufrió algunos daños, pero al parecer no fueron de gran entidad.