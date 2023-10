Un exótico paisaje lleno de colinas y valles congelados está enterrado bajo el hielo de la Antártida desde hace 14 millones de años. Con una extensión de 32.000 kilómetros cuadrados, fue el hogar de árboles, bosques y probablemente animales.

Un vasto paisaje de colinas y valles tallados por antiguos ríos, que ha permanecido congelado en tiempo bajo el hielo antártico durante millones de años, ha sido descubierto por científicos británicos y estadunidenses, según escriben en un artículo publicado en la revista Nature Communications.

Este paisaje, que es más grande que Bélgica, ha permanecido intacto desde hace más de 34 millones de años, pero el calentamiento global provocado por la acción humana podría amenazar con exponerlo, advierten los científicos.

"Es un paisaje desconocido, nadie lo ha visto", dijo el profesor Stewart Jamieson, un glaciólogo de la Universidad de Durham y el autor principal del estudio, citado por The Guardian.

La zona, que se extiende por unos 32.000 kilómetros cuadrados, fue antiguamente el hogar de árboles, bosques y probablemente animales.

Historia geológica

Pero ¿cómo empezó la historia de este paisaje y cómo se formó? Jamieson y su equipo creen que los primeros ríos de esta zona se formaron hace más de 200 millones de años, durante la época del antiguo continente Gondwana.

Luego, cuando Gondwana se rompió, provocó fallas tectónicas que levantaron los bloques de las tierras altas, que acogieron a los valles fluviales, hasta que, hace 34 millones de años, el clima se enfrió tanto que el paisaje empezó a congelarse.

Luego, hace 14 millones de años, se desarrolló una capa de hielo que abarcaba todo el continente y muy rápidamente cubrió toda la zona con una capa de hielo protectora y permanente que solo ahora ha podido revelar sus secretos.

Nuevo enfoque

Para descubrir este secreto, los investigadores no han utilizado nuevos datos, sino un nuevo enfoque, aclaran en su artículo.

La tierra bajo la capa de hielo de la Antártida oriental, aunque forma parte de nuestro planeta, es menos conocida que la superficie de Marte.

La principal forma de "ver" debajo de ella es que un avión que sobrevuela envíe ondas de radio al hielo y analice los ecos, una técnica llamada sondeo por eco de radio.

Pero hacer esto en todo el continente -la Antártida es más grande que Europa- supondría un gran desafío.

Imágenes satelitales

Así que los investigadores utilizaron imágenes satelitales existentes de la superficie para "trazar los valles y crestas" a más de 2,5 km de profundidad.

La superficie helada ondulada es una "imagen fantasma" que se adapta suavemente a estas características más puntiagudas, añadió.

Al combinarlas con los datos del sondeo por eco de radio, surgió una imagen de un paisaje tallado por ríos de valles profundos y colinas agudamente picudas similar a algunas otras en la superficie terrestre. Los investigadores no descartan que haya más sorpresas congeladas en el inframundo antártico.

Valles y picos

El estudio examinó una esquina de este inframundo con gran detalle por primera vez, revelando un paisaje de valles profundos y picos montañosos altos.

La región, conocida como Highland A, fue descubierta por primera vez en 2011, pero Stewart Jamieson dijo que su equipo quería examinar las características con más detalle.

El hallazgo ofrece una visión de cómo podrían cambiar -o resistir al cambio- las vastas capas de hielo de la Antártida a medida que se calienta el planeta.

Referencia

An ancient river landscape preserved beneath the East Antarctic Ice Sheet. Stewart S. R. Jamieson et al. Nature Communications, volume 14, Article number: 6507 (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-023-42152-2