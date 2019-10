Derrota del CB Marbella en su cancha ante el Morón

Dos caras mostró el CB Marbella en su partido de este fin de semana ante el CB Morón en el Pabellón Carlos Cabezas, donde finalmente cayó por 62-72. Los de Javi Florido mostraron su mejor versión en el primer periodo y en el inicio del tercero, donde consiguieron remontar en cuestión de tres minutos una desventaja de hasta ocho puntos.

Los azulones, que se crecieron en los momentos importantes del encuentro, no encontraron el aro cuando el rival estaba contra las cuerdas y acabó pagándolo con una derrota como local. Con un ambientazo en las gradas, el derbi andaluz no terminó como se esperaba. CB Marbella y CB Morón protagonizaron un duelo en el que la emoción fue la tónica predominante, especialmente en el primer acto.

De hecho, al finalizar el primer periodo el tanteo estaba en todo lo alto (13-15). Taylor Cameron estaba y con ganas ante sus ex y el planteamiento en defensa, no obstante, le frenó en seco. Después de que los visitantes ampliaran su renta, Willie Williams con un buen juego de espaldas daba un respiro al conjunto local (20-27). Así, con más garra que acierto, se conseguía remontar un partido que llegó a ponerse de cara para el CB Morón hasta por 12 puntos. Adri Fuentes encontraba el camino del aro en la última jugada del periodo después de agotar la posesión hasta casi el final y cerraba el parcial en 28-36, con toda la segunda parte por jugarse. De hecho, tras el descanso, Adri Fuentes y Taylor Cameron tiraron de casta para empatar el asunto en un abrir y cerrar de ojos. Fue un espejismo, porque el tercer cuarto acabó con 48-54.

En el último acto, el tiro exterior de Morón terminó por tumbar al CB Marbella, que no acertaba ni siquiera desde el tiro libre. Y así se llegó al 62-72 final.