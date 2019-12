Oro para Damián Quintero y bronce para María Torres en la Premier League

El kárate malagueño está de enhorabuena esta semana. Y por partida doble. Damián Quintero, que ya había certificado ayer su clasificación para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, también se llevó la final ante el turco Ali Sofuoglu. El rival de Quintero comenzó con ventaja, pero Damián logró anteponerse y superarle con un "Suparinpei" por el que recibió una puntuación de 26.12. El turco Sofuoglu, al que el malagueño ha derrotado en las tres últimas finales continentales, sumó 25.92 puntos

Una nueva hazaña del karateca criado en Torremolinos, que pasó de confirmar su participación en Tokio 2020 a colgarse la medalla de oro en cuestión de 24 horas. Además, la medalla sabe mejor a Damián Quintero al convertirse en el primer oro de esta temporada en la Premier League.

"Ha sido el broche de oro a la temporada. No ha sido un año perfecto pero sí ha sido el cierre perfecto en cuanto a buen rendimiento en el torneo de Madrid. Cerramos con un oro, la medalla que me faltaba por conseguir en una Premier este año, con bastantantes platas, aunque lo importante ha sido la clasificación matemática para los Juegos de Tokio. Desde hace año y medio es lo que tenía en la cabeza, incluso antes, y ahora tenemos tiempo para prepararlos bien. Pero esto no para, ahora hay que trabajar para lograr una medalla", declaró Quintero al término de la competición para Marca.

Pero no fue el único metal que vendrá a tierras malagueñas. En kumite, María Torres le impuso a la italiana Clio Ferracuti por 1-0 en la categoría de +68kg, logrando así la medalla de bronce. Torres había ya conseguido otro bronce en la prueba en la ronda de la Premier League celebrada en Marruecos el pasado mes de abril.