Javier Tebas: "Con o sin gente, vamos a terminar las competiciones seguro"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha explicado que no puede "asegurar si será con gente o sin gente", pero que sí puede garantizar que las competiciones nacionales y europeas de clubes "van a terminar seguro" esta temporada, añadiendo que la posibilidad de cancelarlas es "una pesadilla" que ahora mismo ni se plantea.

"Se trabaja en dos tipos de calendarios. Uno en el que las competiciones nacionales y europeas van en paralelo, que empieza el 6 de junio, y otro que va por bloques, en el que primero terminan las competiciones nacionales, en julio y en julio, y luego las europeas en julio o agosto, según se termine. Son escenarios que me dan la seguridad de que ambas competiciones se van a terminar. No puedo asegurar si será con gente o sin gente, pero vamos a terminar las competiciones seguro", dijo Tebas durante un encuentro a distancia con prensa internacional.

Sobre la posibilidad de cancelar tanto las competiciones nacionales como las europeos, se negó a valorar esa "pesadilla". "En el ámbito deportivo, ni en España ni en Europa, se ha planteado esa cuestión porque quedan semanas para saber si eso va a ocurrir. Esa decisión se estudiará en el momento que físicamente no podamos volver a jugar. Ahora mismo es un debate estéril que solo genera conflictos de intereses, como está ocurriendo en algún país donde casualmente los únicos que no quieren acabar la competición son los que están compitiendo para no descender", subrayó.

Respecto a la posibilidad de jugar a puerta cerrada, el presidente de LaLiga recalcó que "no habrá aficionados en los estadios hasta que no lo digan las autoridades sanitarias", ya que "no es una decisión que dependa de LaLiga ni de los clubes". "Ya estamos calculando cuál puede ser la disminución en la venta de entradas", explicó, tras lamentar que ha resultado "imposible" llegar a un acuerdo global con los futbolistas españoles para recortar sus sueldos.

"Los ocho clubes que ya se han sometido a un ERTE han reducido al 70 por ciento el salario de los jugadores. Otra serie de clubes está llegando a acuerdos individuales con sus jugadores aceptados por toda la plantilla, por lo general con una reducción de salarios del 20 por ciento si no se juega, del 10 por ciento si se juega a puerta a cerrada y del 5 si se juega con público", desgranó.



No pedir ayuda al Gobierno

En este sentido, se mostró seguro de que "en los próximos días la práctica totalidad de los clubes españoles habrán llegados a acuerdos vía ERTE o vía acuerdos individuales". "Es una parte importante, pero ni mucho menos la más importante para poder afrontar con garantías nuestro futuro. Estas medidas son para salvar el futuro del fútbol y los jugadores se tienen que dar cuenta de eso. Nuestra intención es no pedir ningún tipo de ayuda al Gobierno, no pediremos ninguna subvención", afirmó.

Preguntado por los ingresos audiovisuales, Tebas fijó con exactitud el panorama actual. "Hemos cobrado casi el 90% de los derechos audiovisuales, lo que supone que tendríamos que devolver más de un 18% (si se cancela LaLiga) porque queda un 28% de temporada por jugar. Si no se juega es evidente que tendríamos que devolver dinero, pero los operadores de televisión están tan convencidos como yo de que vamos a acabar la temporada", confió.

Por último, Tebas contestó que no sabe si la opción de que Leo Messi juegue en Italia es factible. "Yo creo que va a seguir en España, pero sí tengo claro que Messi no es la solución para que el fútbol italiano salga de la crisis que tiene. El nivel de endeudamiento del fútbol italiano es muy elevado, es prácticamente el doble que España", recordó.