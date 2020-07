Conejo, apuesta segura en la portería para el UMA Antequera

El UMA Antequera prepara una plantilla de garantías para su regreso a la primera categoría del fútbol sala nacional. A las renovaciones de los capitanes del equipo Miguel Conde y Óscar Muñoz, se le une la continuidad de Juan Antonio Conejo Bernal, un auténtico cerrojo para la portería de los universitarios. El guardameta de Coín se posicionó como uno de los porteros menos goleados en Segunda División, con 43 tantos encajados en 23 jornadas.

Ahora, Manuel Luiggi Carrasco "Moli" vuelve a confiar en el cancerbero para defender la portería en Primera. "Me pongo una meta, también para mis compañeros, sabiendo que es muy difícil, pero tenemos que trabajar muy duro y darlo todo para obtener la permanencia. Permanecer en Primera es fundamental. Va a haber una Liga de 18 equipos que va a estar muy igualada. Nosotros tenemos que pensar en el día a día y en el partido a partido para afrontarlo como si fuera el último. Quedarnos en 1ª es lo que queremos todos", confirmó Conejo ante el reto que se les presenta la próxima campaña.

Los últimos años han sido como una montaña rusa para el UMA Antequera. Tras ascender a Primera, los universitarios no lograron la permanencia y volvieron a descender, aunque eso no mermó la ilusión de la plantilla, que luchó por recuperar su lugar hasta el último momento en esta temporada tan extraña. "Ha sido una temporada atípica para todos por el tema del COVID-19, pero teníamos la obligación de meternos en el play-off después del descenso que tuvimos el año anterior. Era una responsabilidad de todos. Empezamos la competición con una primera vuelta muy buena a excepción de los dos últimos partidos que perdimos. Habíamos formado una piña y estábamos muy bien conjuntados. Al pasar por la pista del Betis, luego llegó la racha mala y, al final, salimos de ahí y nos repusimos otra vez para coger una dinámica súper buena. Estábamos muy cómodos y sin presión ninguna".

La fecha del 29 de junio quedará grabada en la memoria de jugadores y aficionados. Tras una temporada de altibajos, el UMA Antequera logró su tercer ascenso a Primera División, un momento que el guardameta asegura que no olvidará: "Queríamos llevar al equipo a Primera División como ha pasado. El encuentro fue muy duro y competido. Al final me quedé con la satisfacción de decir que vuelvo otra vez a la máxima categoría. El mérito se lo doy a mis compañeros y lo que estamos haciendo es algo increíble. Año tras año seguimos compitiendo. Aquí no hay nadie más que nadie y somos una familia y un grupo muy fuerte y unido. Me voy con la satisfacción, después del confinamiento y mucho tiempo entrenando sin saber si jugábamos o no, de subir al equipo. Estoy muy contento, sobre todo, por mis compañeros, el cuerpo técnico y la gente del club en general. Nos merecíamos estar ahí y vamos a luchar por seguir arriba en la élite".

Por último, el tercer capitán del plantel verde quiso mandar un mensaje a toda la afición: "Vamos a trabajar muy duro para salvarnos o, como mínimo, para intentarlo. De este barco vamos a tirar todos y solo pido que estén con nosotros y que nos apoyen para sacarlo juntos hacia adelante. Les esperamos en el Fernando Argüelles".