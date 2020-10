Buenas sensaciones del Marbella FC frente al Algeciras de Salva Ballesta

Comenzaba finalmente la temporada con mucho movimiento, el once inicial del Marbella mostraba un juego fugaz, apenas pasaron 4 minutos para que la ciudad de Algeciras presenciara el primer ataque del Pirata, que fue salvado por Guille Vallejo.

La primera parte destacó por una posesión igualada, aunque juegos muy dispares; el Marbella dejaba mostrar su calidad de juego frente a un Algeciras desinflado y a la defensiva, la pelota no conoció el área Marbellí hasta un despiste en el minuto 18, donde Serrano tuvo ocasión de gol.

El equipo costasoleño se mantuvo hambriento y persiguiendo ese gol que no llegaba, generando múltiples ocasiones, la mas destacada el cabezazo de Carlos Cordero y el tiro a puerta de Edu Ramos en el minuto 25. A pesar de tener múltiples ocasiones de gol y ser peligroso para el equipo rival, hubo una clara falta de continuidad y la segunda parte del primer tiempo presenció un Marbella más prudente y seguro que no bajó la guardia ante los ataques del Algeciras, destacando la parada de Alfonso herrero en el minuto 30.

Pese a su ambición, el equipo marbellí no ha terminado de encontrar el tono para traducir sus ganas en un gol.

La segunda parte brindó polémica desde los primeros minutos, con una falta a cordero en el minuto 48 penalizada con tarjeta amarilla y otra amarilla a Manel en el 50, ambos salpicados de controversia. El Algeciras sacaba su mejor juego esforzándose para compensar en el campo las carencias de su plantilla; un excelente disparo de Alcázar en el minuto 58 marcaba el ataque ante un Marbella que cada vez tenía mas prisa.

Entraron Óscar García y Juanmi Callejón en el minuto 59 para darle mas elasticidad al juego y seguir persiguiendo ese gol que no llegaba; el partido se comenzaba a poner tenso, ambos equipos deseaban los tres primeros puntos de la liga, el Marbella se apresuraba y el estadio presenció cada vez mas el choque entre estos dos equipos.

Marcos Ruiz entró por Busquets, Granero remató en el minuto 85 y los jugadores del Marbella siguieron buscando fuerzas para conseguir un gol que no llegó.

Un partido equilibrado donde el Marbella podría haber mostrado su calidad y el Algeciras se mantuvo firme a pesar del cansancio físico.