«Estamos ante una de las Supercopas más igualadas de los últimos años»

Silvia Arderius, central madrileña de 30 años, llegó a Málaga hace unos meses dispuesta a darlo todo con el Rincón Fertilidad Málaga, tras haber sido subcampeona con la Selección Española en el Mundial de Japón y haber conseguido el título de Liga con el Super Amara Bera Bera, club al que se enfrenta mañana en una duelo que decidirá quién se convierte en el ganador de la Supercopa de España de balonmano.

Con el equipo vasco, donde ha estado durante tres temporadas, ha ganado dos títulos de la Liga Guerreras Iberdrola, una Copa de la Reina y una Supercopa de España, pero ahora viene a darlo todo con las «panteras», segundas en liga tras el Bera Bera, aunque empatadas a puntos en la tabla.

¿Cree que va a ser especial jugar la Supercopa contra su exequipo?

Sí, sí, especial... también es raro. Ya jugamos en Liga y fue muy bonito poder jugar allí, ver a toda la gente otra vez y bueno, ahora encima que es por un título, sí que va a ser un poco extraño.

¿Cómo ve la final contra el Bera Bera?

Creo que va a ser siguiendo la tónica del partido de Liga que hemos jugado hace dos semanas, un partido muy igualado. Los dos equipos tenemos grandes plantillas, tenemos muy claro a lo que jugamos, nos conocemos bien y yo espero que sea un partido igualado, que se decidirá por detalles.

¿Cuál puede ser la clave del partido?

Seguramente las defensas y las porterías, igual que en el de Liga. Un marcador corto, un partido en el que menos goles hemos marcado y en el que menos nos han marcado, yo creo que va a estar ahí. Un partido de defensas muy duras y debemos conseguir no estar tanto tiempo, como estuvimos en el partido de ida, sin marcar gol. El ataque es importante.

¿Jugar en casa es favorable o puede ser negativo por tener más presión?

Creo que es favorable. Por lo menos cuando hemos jugado aquí siempre hemos estado muy a gusto con la gente, jugamos la Copa aquí y la verdad que es más bien un plus. Está claro que estás nervioso, es un título, pero creo que es más un plus.

¿Quién cree que es el favorito?

Es complicado. Te diría que el Bera Bera es el favorito porque está acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Están acostumbradas, juegan todos los años finales y bueno, son el equipo principal de la Liga siempre, pero seguramente sea una de las supercopas más igualadas de los últimos años.

Suso también decía que quizá por trayectoria sería el Bera Bera, pero su equipo ahora mismo que puede ganar la final...

Exacto, si miras de forma global, por así decirlo, seguramente sea Bera Bera por todo eso que hemos dicho. Pero quizá viendo un poco el momento, está muy muy igualado, es difícil decidir.

¿Qué le hizo rechazar la oportunidad de seguir en San Sebastián para venir a Málaga?

Simplemente quería nuevas experiencias. Era vivir otras cosas, vivir también el balonmano de otra forma. Por lo que he podido vivir siempre en los clubes en los que he estado, en cada club aprendes cosas diferentes y te da una visión diferente, y eso a mí me gusta, creo que te enriquece como jugadora y como persona. Entonces eso era más o menos lo que buscaba.

¿Cómo afronta la nueva temporada con el Rincón Fertilidad?

Con muchas ganas. Hemos empezado de una manera brillante y hay muchas ilusiones puestas en la temporada. Entonces sobre todo eso, disfrutando cada día, que es lo que estamos haciendo, y creo que es lo que se refleja luego en los partidos.

Van segundas en la Liga, empatadas contra el Bera Bera. Cuesta abajo ahora mismo y que siga así.

Sí, sí, exacto. De momento va todo muy bien y ahora llega un mes muy importante. Desde este fin de semana de la Supercopa jugamos contra rivales directos en Liga, tenemos Europa, o sea que a ver si conseguimos seguir en esta línea ascendente y aguantar hasta el parón.

¿Se ha ido adaptando bien al equipo? ¿Qué le está aportando profesionalmente?

En general, yo creo que es otra forma de vivir el balonmano aquí en el sur. La gente es mucho más pasional, se vive con mucha intensidad, entonces eso me gusta mucho, se contagia, te vuelves igual de loca y apasionada que ellas en los partidos y todo. Ha habido días que he sacado incluso facetas de carácter que a lo mejor llevaba tiempo sin sacar y te sorprende. Incluso se contagia y te hacen vivirlo con esa misma ilusión que veo en ellas.

¿Diría que eso es una diferencia entre el norte y el sur?

Es cuestión de un carácter diferente. Ya no solo en el deporte, en la vida en general. Yo creo que he tenido la suerte de poder estar unos años en el norte, ahora en el sur. Cada sitio tiene sus cosas geniales y bueno, me apetecía vivirlo desde esta forma que creo que todo se vive más pasional.