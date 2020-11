Rahm se aleja de Dustin Johnson, líder del Masters

El golfista vizcaíno Jon Rahm no ha logrado acortar distancia del estadounidense Dustin Johnson, líder al final de la tercera jornada del Masters de Augusta, que se celebra este semana en lugar de en abril como consecuencia de la pandemia del covid-19.

Mientras Rahm tropezaba con un desafortunado doble bogey en el hoyo 8 y un bogey final para acabar con su resultado inicial de 9 bajo el par gracias a tres birdies, Johnson, su compañero de partido se anotó una ronda impecable de 7 golpes bajo el par y un acumulado de -16.

"No he podido meter un putt. Me ha salvado hacer dos birdies en el 14 y el 15. Intento ser siempre positivo, pero ahora me cuesta porque estoy a siete golpes. Mal tema", dijo a Efe decepcionado Rahm que intentará dar caza al líder durante la última jornada.

El golfista de Barrika, número dos del ránking mundial, tuvo que terminar su segunda ronda retrasada por la lluvia a primera hora de la mañana del sábado. "Lo bueno de esta tarde es que todos los greenes van a estar rápidos y Augusta va a jugar más como Augusta suele jugar", había dicho Rahm a Efe antes de comenzar la tercera ronda.

Al igual que en sus Masters anteriores, en los que terminó en el cuarto puesto (2018) y empatado en el noveno puesto (2019), el golfista vizcaíno se ha colocado entre los primeros puestos de cara a la decisiva jornada del domingo.

El grancanario Rafa Cabrera Bello (+2), el otro español que sigue compitiendo en Augusta después de la baja de Sergio García, campeón del Masters de 2017, por dar positivo en la prueba de coronavirus, y la eliminación del guipuzcoano José María Olázabal, ganador de las ediciones de 1994 y 1999, ha tenido dificultades en su tercera ronda.

"La verdad es que el primer objetivo era pasar el corte. Evidentemente no es el objetivo principal. Aunque no esté siendo un gran Masters, tengo el fin de semana para intentar darme oportunidades", dijo a Efe Cabrera Bello, después de su segunda ronda, concluida con un putt de par que le permitió seguir compitiendo por la mínima.