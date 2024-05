Kevin Medina, al margen del grupo por una contusión

No está siendo una temporada de ensueño para el Málaga CF. No únicamente por juego o resultados, sino por la enfermería. Los blanquiazules no consiguen liberarla de manera definitiva. Tras la lesión de Ramón del pasado domingo, del que aún se desconoce diagnóstico definitivo más allá de unas molestias en el cuádriceps, es ahora Kevin Medina el que debe parar.

El extremo del Llano de la Trinidad sufre una contusión en la articulación sacroilíaca y permanece al margen del grupo. Queda pendiente de evolución, por lo que es duda para el importante encuentro ante el San Fernando del próximo domingo. El malagueño es un habitual en los onces iniciales de Sergio Pellicer. Habiendo disputado 28 duelos en el curso, no se cae de una alineación desde el pasado 23 de marzo, donde no pudo ser de la partida en Algeciras.

Con tres goles, uno de ellos precisamente ante el San Fernando, Kevin aglutina la gran mayoría de las titularidades. La ausencia de un recambio natural de garantías en el extremo izquierdo es una realidad, pues son Javier Avilés y el canterano Antoñito Cordero los que acostumbran a sustituirlo. David Ferreiro también, que aunque está desempeñándose por la banda diestra, podría ocupar la izquierda ante la posible baja del 11.