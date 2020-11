Segunda derrota del CB Marbella

El Círculo Gijón Baloncesto no conocía la victoria en este arranque de la competición y de inicio le endosó un 13-0 al cuadro costasoleño. El dominio les hizo situarse con hasta 15 puntos de ventaja sobre los de Rafa Piña.

La diferencia al descanso era importante para los de Nacho Galán (35-22). Un primer arreón de Devin Wright, David Knudsen y Adri Fuentes, después de que se reanudara el juego, obligaba al tiempo muerto asturiano, que le veía las orejas al lobo con el 35-32. Cargados de energía positiva, los azulones llegaron a igualar el partido.

Empezaba el momento importante del encuentro con todo por decidir, con Gijón moviendo poco el banquillo y con el Marbella intentando enganchar a todos sus jugadores para el sprint final. Así salía Lucas Muñoz para anotar y llevar al equipo a una marcha más en la pista.

Le costaba seguir el ritmo al Círculo Gijón, pero no anotaba Marbella y eso terminaron aprovechándolo los de Galán para desde el exterior poner tierra de por medio. Primero era Portalez y después Newby y el marcador se iba hasta el 69-62 a falta de algo menos de dos minutos por jugarse. No bajaron los brazos los azulones, que tenían en Fuentes y Wright una demostración de orgullo. Si no se podía ganar, porque las cosas no estaban saliendo, por lo menos caer de la mejor diferencia posible. Esa renta de quedó en cinco puntos.