El Unicaja renueva a Jaime Fernández hasta 2021

Jaime Fernández seguirá en el Unicaja hasta el verano del 2022. Era una noticia esperada a la que solo le faltaba la confirmación oficial. Gracias al acuerdo alcanzado, el jugador de Madrid ha ampliado su contrato para una temporada más, así que serán cuatro en total, las que va a vestir la equipación verde del Unicaja, si es que nadie paga el millón de euros en el que ha quedado estipulada su cláusula de rescisión.

Jaime fue la sensación de la Liga en los meses de arranque de la misma, aunque una lesión durante la Copa del Rey le impidió jugar durante un mes y medio. Pero a su regreso a las pistas acabó la liga con la misma energía.

El escolta del Unicaja ha brillado en muchos de los 43 partidos que ha disputado en Liga Endesa, Copa del Rey y Eurocup. entrando en el podium de los jugadores más valorados del equipo de Luis Casimiro esta temporada.

El madrileño ha sido dos veces Jugador de la Jornada en la Liga Endesa (8 y 19) y miembro del 2º Quinteto de la Liga, habiendo establecido también su nuevo tope de valoración en 35 créditos. Sus números, 11,7 puntos, 2,6 rebotes, 4,4 asistencias y 13,8 de valoración, resumen su primera temporada en Málaga.

Como no podía ser de otra manera, el jugador se mostró feliz para los medios oficiales del club, que han difundido sus declaraciones. "Estoy contento por la ampliación. Me he sentido muy a gusto tanto dentro de la pista como fuera, aquí en Málaga, he disfrutado mucho. Poder ampliar y estar más tiempo aquí es importante para mí porque como digo, donde te tratan bien tú quieres estar mucho tiempo, asi que ojalá esté muchos años más".

En su primera temporada en Málaga, el balance es bastante positivo: "Creo que ha sido un buen año para mí. Aquí hemos competido bastante bien y para mí ha sido una experiencia muy bonita. Espero hacerlo incluso mejor el año que viene y ayudar al equipo a seguir compitiendo por los títulos".

También tuvo palabras para los aficionados que le han apoyado, especialmente durante el tiempo que estuvo lesionado: "Estoy muy agradecido a la afición, me han tratado de 10. He sentido el cariño desde el primer momento, me encanta jugar en el Carpena, me lo paso muy bien. Siento que aquí se vive el baloncesto de una forma especial por lo que vivo en la calle. Me siento muy valorado, muy querido por la gente y espero devolverles de alguna manera ese afecto".

¿Un deseo para el futuro próximo?: "Por desear, deseo todo. Me gusta que el club pueda estar en la pomada por cada título y algún día podamos ganar uno. Me parece que es un club competititvo, un sitio donde se vive el baloncesto bien y no hay que ponerse límites y confiar en que se puede competir por todo".