El Unicaja solo ha estado cuatro veces en toda la Liga entre los 8 primeros

Ya es matemáticamente oficial. El Unicaja no jugará el play off por el título de la Liga Endesa 2021/2022. Hace varias semanas que todos sabíamos que el equipo verde no iba a estar en la postemporada, con los 8 mejores equipos de la Liga, pero los resultados del pasado fin de semana son los que han "condenado" de manera ya matemática a los de Ibon Navarro a quedar fuera de la zona de la lucha por el título.

La agónica derrota cajista con el Baskonia el pasado sábado deja a los de Los Guindos con 13 victorias en la clasificación a falta de tres jornadas para que acabe la Fase Regular. Haciendo un pleno de aquí al final, el Unicaja podría sumar 16 triunfos, los mismos que ya tienen el Murcia (8º) y el Gran Canaria (9). Ningún empate múltiple favorecería a los verdes para entrar en el play off, al tener los dos partidos perdidos con el "Granca", por lo que la octava plaza ya es imposible para el Unicaja, pase lo que pase en estas tres últimas jornadas ligueras. Se consuma el fracaso absoluto del proyecto verde este curso, en el que no estuvo tampoco en la Copa del Rey de Granada y en el que quedó eliminado de la FIBA Champions League en el play off de cuartos de final. Ahora, con 3 partidos por jugarse, la única opción de los verdes es subir algún puesto en la tabla para tratar de amarrar una plaza continental en la próxima edición de las Basketball Champions League 2022/2023. Nadie puede decir que el desenlace de esta Liga es una sorpresa. El Unicaja ha firmado la peor ACB de toda su historia moderna. No hay en este siglo ni en los últimos años del pasado s.XX un Unicaja con peores registros que el actual. Los números son tétricos. El Unicaja solo ha estado cuatro veces en toda la temporada entre los 8 mejores. La jornada 1 iba segundo, la jornada 2 era octavo, la jornada 4 repitió en la octava plaza y la jornada 5 alcanzó la sexta posición liguera. A partir de ahí, salió de los 8 primeros para no regresar nunca más. Dato increíble y sangrante a partes iguales. Dicho de otro modo, desde que el Unicaja ganó en el Martín Carpena al Breogán, el ya muy lejano 9 de octubre, en partido correspondiente a la jornada 6 de la Fase Regular, los verdes no han vuelto a pisar la zona noble de la clasificación. Son 7 meses seguidos fuera de los 8 primeros, algo impensable en el pasado reciente e incluso en el más lejano del club de Los Guindos, acostumbrado a jugar casi siempre los cruces por el título liguero y las distintas Fases Finales de la Copa del Rey. En las 31 jornadas ligueras ya disputadas, quitando esas cuatro en las que estuvo codeándose con los mejores, el Unicaja ha sido nueve veces 12º, otras nueve veces 11ª, seis jornadas fue 10º y solo 3 rozó la zona del play off siendo 9º. Lamentable todo se mire por donde se mire. Ahora restan tres partidos para que la Liga Regular eche el cierre y lleguen las vacaciones anticipadas para la plantilla y el cuerpo técnico. Queda visitar el domingo al Hereda San Pablo Burgos, recibir entre semana al Baxi Manresa y acabar la temporada en la cancha del Breogán gallego, dentro de un par de fines de semana. Por delante, el objetivo de subir al menos una plaza más en la tabla para tener opciones de jugar competición europea la próxima campaña. Es lo que hay...