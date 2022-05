Francis Alonso desvela que tiene ofertas de ACB y de fuera de España

Francis Alonso pasó este miércoles por los micrófonos de la Cadena Ser en Málaga. El escolta cajista está ya en pleno trabajo de postemporada, tras acabar la Liga antes de tiempo, sin que el Unicaja haya logrado plaza para jugar el play off por el título. El canterano, el día en que cumple 26 años, habló de la actualidad del equipo, de lo vivido esta convulsa campaña y de su futuro, que todavía no se sabe si será en el Unicaja o en otro club.

"Ahora es tiempo para descansar un poco y también para trabajar para no perder el hábito. No soy de los que les gusta estar parado muchos días. Pero sí que aprovecho ahora para disfrutar con mi familia, mis amigos, mi novia... También para hacer otros planes deportivos, de otras actividades físicas, que durante la temporada no puedo hacer. Utilizo el deporte, pero de otra manera".

Alonso es consciente de la mala temporada que ha hecho el equipo, que no ha logrado ninguno de los objetivos previstos. "Son etapas y esta temporada ha sido un choque de realidad para el Unicaja. La ACB no es la misma que hace años. Burgos y Andorra se han ido a la LEB después de ciclos muy buenos. Ahora, de repente, se ven donde no se esperaban. A nosotros nos ha pasado algo parecido. Hemos trabajado, pero entiendo a la gente que esté frustrada por nuestros resultados. Mi labor como jugador es dar el mensaje a la afición que para los jugadores ha sido un año muy difícil y que no le quepa a nadie la duda de nuestro trabajo y de nuestra implicación, a pesar de los resultados", explicó.

Respecto a su papel en el equipo, Francis explicó cómo encajó su rol dentro de la plantilla. "Acepté el reto de estar aquí y de trabajar y competir con los compañeros que tenía en mi puesto. Acepté el reto convencido de tener recompensa a mi trabajo y a mi esfuerzo. Con Fotis Katsikaris me costó más tener oportunidades. A base de trabajo y de mejorar mi defensa pude ganarme más minutos con él en la última etapa. Ibon Navarro trajo mucha energía positiva y eso nos ayudó a todos, incluido a mí. Tuve más oportunidades para mostrar mi habilidad de tirar, tuve más minutos y pude demostrar más cositas. Estos dos últimos años ha habido lesiones en compañeros de mi misma posición y ahí es cuando he demostrado el jugador que quiero ser y que puedo ser".

Pero la gran pregunta llegado este momento del mes de mayo es ¿qué pasará con Francis la próxima temporada? El escolta malagueño acaba contrato y su futuro está en el aire. El jugador dio algunas pistas, aunque todo está por definirse.

"Mi futuro se lo dejo a mi agente. Tuve una reunión con Juanma y todavía no se sabe nada de mi situación. Tienen que solucionar qué plantilla pueden construir y también que presupuesto hay, supongo. Hay que esperar a su decisión, aunque al mismo tiempo mi agente se está moviendo por si acaso. Tengo que buscarme alternativas. No he tenido ninguna reunión con Ibon Navarro, pero la que tuve con Juanma entiendo que es después de lo que ellos dos han hablado sobre mí. Pero una conversación directa entrenador-jugador no la he tenido hasta ahora".

Lo que sí desveló el exuniversitario americano es que tiene ya ofertas por si sale del Unicaja. "Sé que hay ofertas e interés de otros clubes. Incluso creo que hay más clubes que se pueden unir a esos que están interesados. Hay opciones de ACB y también de fuera de España. Eso son los escenarios a día de hoy. Estar fuera no me importa. Vengo de EEUU, me sentí muy comodo allí así que si me tengo que ir de España no es ningún problema", sentenció.