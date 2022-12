Gran inicio del ciclo de mesas redondas ’30 aniversario, uniones que suman’. La Sociedad Económica Amigos del País acogió este pasado jueves la mesa redonda "La rivalidad Caja de Ronda y Mayoral Maristas”, donde se pusieron los cimientos del actual Unicaja. Los exjugadores Rafa Vecina (Caja de Ronda) y Nacho Rodríguez (Mayoral Maristas), y los exentrenadores Mario Pesquera (Caja de Ronda) y Pedro Ramírez (Mayoral Maristas) departieron sobre la histórica disputa de dos equipos condenados a entenderse y cuya fusión dio como resultado el Club tal y como lo conocemos. Todo ello moderado por Antonio Jesús Merchán, director de Radio Marca en Málaga y uno de los pocos periodistas malagueños en activo que vivieron en primera persona toda la génesis del baloncesto malagueño.

Los ponentes hablaron durante algo más de una hora sobre distintos puntos de esa singular convivencia que había en la Málaga pre Unicaja Baloncesto. Una rivalidad entre Caja de Ronda y Mayoral Maristas que, más de 30 años después, congregó a un centenar de aficionados veteranos y noveles que llenaron la sala de conferencias de la Sociedad Económica de Amigos del País.

Inicios

Los ponentes recordaron cómo eran aquellos años tanto para Caja de Ronda como para Mayoral Maristas. Para Mario Pesquera, entrenador del Caja de Ronda desde 1988 a 1991, era un baloncesto diferente, con otros sistemas y menos rotaciones “había que aguantar todo lo que podíamos con 5 jugadores extraordinarios. Fue un equipo fácil de llevar, fui muy feliz con ellos. Tengo que recordar a mi equipo técnico, a José María [Martín Urbano] y a Alfonso [Queipo de Llano], ya que entre todos hicimos un equipo que era capaz de jugar a muchas cosas y tener un gran arsenal táctico”.

Misma opinión que Rafa Vecina, quien defendió sobre la cancha al Caja de Ronda entre 1986 y 1992: “El equipo estaba muy bien engranado porque aguantaba que 4 jugadores estuvieran en pista por sistema y lo llevaban muy bien. Los compañeros no criticaban por jugar ellos 30 segundos pero conseguíamos resultados, era nuestra forma de ganar”.

Pedro Ramírez, entrenador ayudante de Mayoral Maristas desde 1988 a 1992, afirmó que “entre todos convertimos a Málaga en una ciudad de baloncesto. Quiero recordar a Damián Caneda y Jacinto Castillo; nosotros los técnicos subimos con 26 o 27 años, los jugadores eran todavía más jóvenes y nos vimos ante equipos profesionales de primer nivel”.

Por su parte, Nacho Rodríguez, cuyos inicios de su gran trayectoria los disputó en Mayoral Maristas desde 1988 a 1992, expuso que, pese al ofrecimiento del Caja de Ronda, “era de San Estanislao y después escogí Maristas porque allí estaba mi hermano. Tuve la suerte de que Javier Imbroda y Pedro Ramírez apostaran por mí cuando era juvenil de primer año. Jugábamos contra la élite y competíamos contra el Caja de Ronda… y les ganamos algún partido”.

Estilos diferentes

Para Mario Pesquera, el hecho de que ambos clubes coexistieran “polarizaba la ciudad. De allí nació el gran club que hay hoy en día: había un equipo dominante, con una Caja de Ahorros detrás, y otro ambicioso, que tenía un presidente con mucho mérito, Rafael Domínguez de Gor, que apostó su dinero al baloncesto. Ellos eran un equipo muy fuerte, con energía. Mientras que nosotros intentábamos aprovechar esa posible precipitación creada para llevarla a nuestro favor”.

Rafa Vecina añadió que en esos duelos “te daban por todos lados. El Trofeo Pollinica se acabó convirtiendo en la Champions League, no queríamos salir de ahí con una derrota y tener que aguantar lo que venía después”.

Pedro Ramírez destacó que “nosotros jugábamos a lo que podíamos. Nuestro principal trabajo era convencerles de que podíamos competir y ganar. Había que hacer un gran sacrificio, todos sabían que tenían que jugar para Ray y Mike Smith y era un trabajo tremendamente exigente. Esa ambición nos hizo crecer y estar ahí. La de Maristas es una historia inédita en el deporte español, dos equipos de colegio, de baloncesto y balonmano, que llegaron a la élite del país casi simultáneamente”.

Nacho Rodríguez apuntó que “en Maristas hacíamos unos sacrificios con los que aprendimos a competir, con pretemporadas en las que defendíamos a todo el campo cada entrenamiento. Teníamos mucho respeto, pero a la hora de jugar había que pegar bocados. Imagínate jugar contra Ricky Brown, Arlauckas y Vecina, o contra el Real Madrid y el Barça… ¿cómo se jugaba contra ellos cuando tu jugador más alto medía 2 metros? Pues defendiendo a todo campo, metiendo manos, siendo agresivo...”.

La fusión

Sobre la rivalidad entre ambos clubes que llegó hasta la fusión, Mario Pesquera incidió en que “al principio te chocaba un poco que dos equipos rivales se uniesen. Pero fue bueno que en Málaga tuviera un equipo solo, a las pruebas nos remitimos. En el partido ante el Murcia en el Carpena veo al público metido, cómo aprieta, es un cañón. Creo que lo que hoy vivimos, una Málaga ciudad de baloncesto, tiene su origen en nuestra época”.

Pedro Ramírez agregó que cuando llegó la unión entre ambos clubes “fue un choque de trenes entre concepciones diferentes del baloncesto. Tuvo que ser duro para la gente que se quedó fuera, nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente viniendo de un club humilde. Creo que todos sufrimos, pero para llegar a grandes cosas el proceso no suele ser fácil”.

Los jugadores tampoco eran ajenos a esta rivalidad que luego se tornó en unión. “Nosotros nos veíamos en El Palo, en los baretos, y cruzábamos al otro lado para no vernos. Había mucho respeto porque se lo ganaron, cuando jugabas el primer partido contra ellos te dabas cuenta del alto nivel que tenían”, aseguró Rafa Vecina.

Por su parte, Nacho Rodríguez subrayó que “cuando eres jugador estás a lo tuyo, en tu mundo. Javier Imbroda nos inculcó esa filosofía de querer más, y yo con el paso del tiempo lo he visto reflejado en mi trayectoria. Pero en aquellos tiempos iniciales veíamos al Caja de Ronda y ellos eran nuestros ídolos”.

Uniones que suman

Para concluir, todos los ponentes hicieron una reflexión sobre la importancia que tuvo la fusión de ambos clubes hace 30 años. Mario Pesquera dijo que “todo empezó con Alfonso Queipo de Llano y Paco Moreno. El Unicaja actual es un equipo serio, al que va a ser difícil ganarle. El Club necesita del empujón del equipo para seguir creciendo. Antes había 4 o 5 equipos y el Unicaja empezó a estar ahí… y seguirá estando en el futuro”.

Rafa Vecina expuso que, pese a ser “cajista hasta la médula”, “no tenía duda de la capacidad de Pedro y Javier para llevar un equipo hasta arriba. Me quedo con las palabras de Jose María [Martín Urbano]: 'Los hemos absorbido ellos a nosotros'. Acabé fichando tras la fusión por el Estudiantes y salí de aquí llorando, no lo hice de ningún otro sitio. No había ninguna duda de que aquella fusión iba a tener un gran resultado. Los éxitos del Club han sido superlativos”.

Pedro Ramírez hizo hincapié en que “Málaga tiene un Palacio de los Deportes porque el baloncesto lo hizo posible. Reivindicamos que el sur también existe en el baloncesto, antes era solo Madrid y Barcelona y hubo que pelear mucho para romper esa simetría. El sur sigue existiendo y vamos a hacer grandes cosas en el futuro. Por lo deportivo y por labores como la de hoy. Hay que reconocer al Presidente Antonio López Nieto y aplaudir como aficionado al baloncesto todo este trabajo que está haciendo fuera de la cancha, de identificación. Un Club no sólo es fichar jugadores para el primer equipo.

Nacho Rodríguez agradeció para terminar la labor de Unicaja “por estos 30 años, ya que tanto para mí como para mi familia ha sido un sustento en lo personal y profesional”. Concluyó así la primera de las mesas redondas con motivo del 30º aniversario del nacimiento de Baloncesto Málaga. Próximamente, nueva mesa redonda sobre otro de los hitos del Club en el mismo escenario de la Sociedad Económica Amigos del País.